Антика Стайл — профессиональная студия интерьера.Создавая элегантные классические и современные интерьеры, мы рады сопровождать Вас на всем протяжении создания Вашего интерьера — от идеи до полной реализации.

Как в любом художественном творчестве, в современном искусстве интерьера существуют определенные стили, направления, авторский почерк. Наши дизайнеры помогут понять, что близко и дорого именно Вам! У нас исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы начинаем с создания технического задания в соответствии со всеми пожеланиями заказчика и помогаем в дальнейшем развитии его идей. Опираясь на супер современные технологии и материалы, идет процесс создания вашего индивидуального стиля и составление дизайн проекта. Мы гибко реагируем на все ваши пожелания и задумки. В результате этого тщательного процесса, Вы получаете интерьер, созданный индивидуально для Вас и соответствующий всем Вашими требованиям. Наша студия постоянно самосовершенствуется, посещая важнейшие выставки в области дизайна. Мы следим за последними тенденциями и инновациями итальянских компаний, классической и современной мебели. Благодаря прямому сотрудничеству с ведущими мебельными брендами Италии, мы подбираем мебель уже на этапе проектирования, а не в процессе авторского надзора. Так же студия осуществляет «ремонт под ключ». Самое главное преимущество нашего ремонта под ключ заключается в том, что за результат и качество ремонта квартиры отвечает персонально одна наша ремонтно-строительная компания. Все самые смелые идеи и задумки становятся реальностью с помощью ответственной и качественной работы команды профессионалов. В каждый спроектированный нами интерьер мы привносим уют, комфорт и индивидуальность. Строительство и ремонт с нашей фирмой — это наше с Вами плодотворное совместное творчество!