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Antica Style
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер в современном стиле, Antica Style Antica Style Гостиная в стиле модерн
    Интерьер в современном стиле, Antica Style Antica Style Гостиная в стиле модерн
    Интерьер в современном стиле, Antica Style Antica Style Кухня в стиле модерн
    Интерьер в современном стиле
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    +1
    Фото до и после
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    Фото до и после, Antica Style Antica Style
    Фото до и после
    Кинотеатр до и после, Antica Style Antica Style
    Кинотеатр до и после, Antica Style Antica Style
    Кинотеатр до и после, Antica Style Antica Style
    +1
    Кинотеатр до и после
    Лестница до и после, Antica Style Antica Style
    Лестница до и после, Antica Style Antica Style
    Лестница до и после, Antica Style Antica Style
    +1
    Лестница до и после
    Интерьер квартиры в стиле Ар Деко, Antica Style Antica Style Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Интерьер квартиры в стиле Ар Деко, Antica Style Antica Style Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Плитка
    Интерьер квартиры в стиле Ар Деко, Antica Style Antica Style Спальня в классическом стиле
    +7
    Интерьер квартиры в стиле Ар Деко
    Показать все 12 проекты

    Антика Стайл — профессиональная студия интерьера.Создавая элегантные классические и современные интерьеры, мы рады сопровождать Вас на всем протяжении создания Вашего интерьера — от идеи до полной реализации.

    Как в любом художественном творчестве, в современном искусстве интерьера существуют определенные стили, направления, авторский почерк. Наши дизайнеры помогут понять, что близко и дорого именно Вам! У нас исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы начинаем с создания технического задания в соответствии со всеми пожеланиями заказчика и помогаем в дальнейшем развитии его идей. Опираясь на супер современные технологии и материалы, идет процесс создания вашего индивидуального стиля и составление дизайн проекта. Мы гибко реагируем на все ваши пожелания и задумки. В результате этого тщательного процесса, Вы получаете интерьер, созданный индивидуально для Вас и соответствующий всем Вашими требованиям. Наша студия постоянно самосовершенствуется, посещая важнейшие выставки в области дизайна. Мы следим за последними тенденциями и инновациями итальянских компаний, классической и современной мебели. Благодаря прямому сотрудничеству с ведущими мебельными брендами Италии, мы подбираем мебель уже на этапе проектирования, а не в процессе авторского надзора. Так же студия осуществляет «ремонт под ключ». Самое главное преимущество нашего ремонта под ключ заключается в том, что за результат и качество ремонта квартиры отвечает персонально одна наша ремонтно-строительная компания. Все самые смелые идеи и задумки становятся реальностью с помощью ответственной и качественной работы команды профессионалов. В каждый спроектированный нами интерьер мы привносим уют, комфорт и индивидуальность. Строительство и ремонт с нашей фирмой — это наше с Вами плодотворное совместное творчество!

    Услуги
    Разработка дизайн проектов; Ландшафтное проектирование; Реализация под ключ; Полная комплектация мебелью и отделочными материалами
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Салимжанова 19
    420000 Казань
    Россия
    +7-8435371045 anticastyle.ru

    Отзыв

    Oleg Blokhin
    11 месяцев назад
    Гульнара Тутунина
    около 3 лет назад
    Владислав Ларюхин
    Супер студия
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5

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