Студия «ARTof3L» объединяет лучшие умы и руки дизайна в один большой проект. Мы искренне верим в то, что дизайн, целиком и полностью состоит из мелких деталей. Каждая деталь по одиночке может не иметь большого значение, однако, только вместе они максимально точно передадут дизайнерскую задумку и превратят в жизнь, ваши самые смелые дизайнерские желания.
Основные направления деятельности нашей студии:
дизайн интерьеров и архитектурное
проектирование строительство загородных домов
ремонт и отделка помещений
дизайн офисов, ресторанов, магазинов
Специалисты нашей компании спроектируют, визуализируют и воплотят в жизнь ваш проект «Под ключ», превратив ваш дом в уютное и невероятно комфортное место для жизни с особенным и неповторимым шармом и лоском.
«ARTof3L» оказывает полный спектр услуг по дизайну интерьера, включая: эскизный проект, рабочий дизайн-проект, 3D визуализацию, авторский надзор и последующее декорирование.
Мы дорожим своими клиентами и репутацией, поэтому, обращаясь в нашу студию, каждый клиент гарантировано получает: индивидуальный подход, надежность и строгое исполнение сроков. Мы поможем интерьеру вашего помещения обрести неповторимый облик и необходимую гармонию.
- Услуги
- Разработка эскиза Создание дизайн-проекта Авторский надзор Визуализация Строительство
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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5-ая улица Ямского поля, дом 7, корп 2
125040 Москва
Россия
+7-4955405748 artof3l.com