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Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Офис на Якиманке, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис на Якиманке, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис на Якиманке, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в классическом стиле
    +14
    Офис на Якиманке
    Квартира на Арбате от ARTof3L, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
    Квартира на Арбате от ARTof3L, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
    Квартира на Арбате от ARTof3L, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
    +52
    Квартира на Арбате от ARTof3L
    Дом в Сорочанах 2, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в стиле модерн
    Дом в Сорочанах 2, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в стиле модерн
    Дом в Сорочанах 2, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Рабочий кабинет в стиле модерн
    +85
    Дом в Сорочанах 2
    Квартира на Ксеньинском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Ксеньинском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
    Квартира на Ксеньинском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Гостиная в классическом стиле
    +10
    Квартира на Ксеньинском
    Офис на Кутузовском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    Офис на Кутузовском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    Офис на Кутузовском, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    +8
    Офис на Кутузовском
    Офис на Зоологической, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    Офис на Зоологической, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    Офис на Зоологической, Дизайн-студия «ARTof3L» Дизайн-студия «ARTof3L» Конференц-центры в стиле лофт
    +19
    Офис на Зоологической
    Показать все 16 проекты

    Студия «ARTof3L» объединяет лучшие умы и руки дизайна в один большой проект. Мы искренне верим в то, что дизайн, целиком и полностью состоит из мелких деталей. Каждая деталь по одиночке может не иметь большого значение, однако, только вместе они максимально точно передадут дизайнерскую задумку и превратят в жизнь, ваши самые смелые дизайнерские желания.  

    Основные направления деятельности нашей студии:

    дизайн интерьеров и архитектурное 

    проектирование строительство загородных домов

    ремонт и отделка помещений

    дизайн офисов, ресторанов, магазинов

    Специалисты нашей компании спроектируют, визуализируют и воплотят в жизнь ваш проект «Под ключ», превратив ваш дом в уютное и невероятно комфортное место для жизни с особенным и неповторимым шармом и лоском.

    «ARTof3L» оказывает полный спектр услуг по дизайну интерьера, включая: эскизный проект, рабочий дизайн-проект, 3D визуализацию, авторский надзор и последующее декорирование.

    Мы дорожим своими клиентами и репутацией, поэтому, обращаясь в нашу студию, каждый клиент гарантировано получает: индивидуальный подход, надежность и строгое исполнение сроков. Мы поможем интерьеру вашего помещения обрести неповторимый облик и необходимую гармонию.

    Услуги
    Разработка эскиза Создание дизайн-проекта Авторский надзор Визуализация Строительство
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    5-ая улица Ямского поля, дом 7, корп 2
    125040 Москва
    Россия
    +7-4955405748 artof3l.com

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