Наша компания является одной из наиболее известных компаний в сфере услуг по работе со стеклом в Республике Беларусь.
Работая более 10 лет, мы завоевали репутацию надежной и добросовестной компании у множества крупных предприятий и частных заказчиков
Предлагаем полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и установке конструкций из закаленного стекла:
Перегородки для офиса, межкомнатные, ограждения рабочих мест, душевые кабины.
Ограждения балконов, лоджий, террас, лестничные перила
Стеклянные беседки
Стеклянные двери
Входные группы и тамбуры
Навесные козырьки и навесы на опорах
Торговые павильоны, магазины, киоски
Оборудование уличных мест курения, курилки
- Услуги
- Стеклянные перегородки
- Стеклянные ограждения
- Офисные перегородки
- Лестничные ограждения
- Стеклянные двери
- Входные группы
- Стеклянные беседки
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Франциска Скорины 12, офис 415
220141 Минск
Беларусь
+375-447607433 steklotech.by