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Стеклотехстрой
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    • Наша компания является одной из наиболее известных компаний в сфере услуг по работе со стеклом в Республике Беларусь.

    Работая более 10 лет, мы завоевали репутацию надежной и добросовестной компании у множества крупных предприятий и частных заказчиков


    Предлагаем полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и установке конструкций из закаленного стекла:

    Перегородки для офиса, межкомнатные, ограждения рабочих мест, душевые кабины.

    Ограждения  балконов, лоджий, террас, лестничные перила

    Стеклянные беседки

    Стеклянные двери

    Входные группы и тамбуры

    Навесные козырьки и навесы на опорах

    Торговые павильоны, магазины, киоски

    Оборудование уличных мест курения, курилки

    Услуги
    • Стеклянные перегородки
    • Стеклянные ограждения
    • Офисные перегородки
    • Лестничные ограждения
    • Стеклянные двери
    • Входные группы
    • Стеклянные беседки
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Франциска Скорины 12, офис 415
    220141 Минск
    Беларусь
    +375-447607433 steklotech.by
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