Наша компания является одной из наиболее известных компаний в сфере услуг по работе со стеклом в Республике Беларусь.

Работая более 10 лет, мы завоевали репутацию надежной и добросовестной компании у множества крупных предприятий и частных заказчиков





Предлагаем полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и установке конструкций из закаленного стекла:

Перегородки для офиса, межкомнатные, ограждения рабочих мест, душевые кабины.

Ограждения балконов, лоджий, террас, лестничные перила

Стеклянные беседки

Стеклянные двери

Входные группы и тамбуры

Навесные козырьки и навесы на опорах

Торговые павильоны, магазины, киоски

Оборудование уличных мест курения, курилки