Дизайн-бюро основано в 2004 году. Ведущий специалист дизайнер Яна Васильева.За эти годы реализовано более 200 проектов. "У меня нет стилевых предпочтений, все зависит от желания заказчиков, считаю , что профессионал должен уметь работать в любых стилях".
- Услуги
- дизайн интерьеров и мебели.
- Регионы обслуживания
- г.Ростов-на-Дону
- Россия
- Ростов-на-Дону, Россия
- Награды компании
- Диплом 1 Южно-Российского конкурса
Дизайн-2005
- Сертификат
Факультатив WEST LABUpgrade для профессионалов.
- Сертификат ELLE Decoration Design Days, курс повышения квалификации для дизайнеров.
- Диплом 1 Южно-Российского конкурса
- Адрес
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Космонавтов 8/3
344092 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9287601368 yana_vasilyeva.houzz.ru