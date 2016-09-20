Дизайн-бюро основано в 2004 году. Ведущий специалист дизайнер Яна Васильева.За эти годы реализовано более 200 проектов. "У меня нет стилевых предпочтений, все зависит от желания заказчиков, считаю , что профессионал должен уметь работать в любых стилях".