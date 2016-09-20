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Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 10Проекты (10) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Интуиция, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Ванная комната в стиле модерн
    Интуиция, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Ванная комната в стиле модерн
    Интуиция, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Ванная комната в стиле модерн
    +8
    Интуиция
    "Горчица", Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Спальня в эклектичном стиле Желтый
    "Горчица", Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Спальня в эклектичном стиле Желтый
    "Горчица"
    " Монмартр", Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Стены и пол в эклектичном стиле Желтый
    " Монмартр", Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    " Монмартр", Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Белый
    +7
    " Монмартр"
    Магазин " Карман"2, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Конференц-центры в стиле лофт Серый
    Магазин " Карман"2, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Конференц-центры в стиле лофт Дерево Белый
    Магазин " Карман"2, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Конференц-центры в стиле лофт Дерево Белый
    +14
    Магазин " Карман"2
    Балкон, как зона отдыха., Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Терраса в средиземноморском стиле МДФ Белый
    Балкон, как зона отдыха., Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Терраса в средиземноморском стиле Камень Белый
    Балкон, как зона отдыха.
    Лофт для молодого человека, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Кухня в стиле лофт МДФ Серый
    Лофт для молодого человека, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Спальня в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Лофт для молодого человека, Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Яна Васильева. дизайн-бюро ya.va Гостиная в стиле лофт Белый
    +17
    Лофт для молодого человека
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    Дизайн-бюро основано в 2004 году. Ведущий специалист дизайнер Яна Васильева.За эти годы реализовано более 200 проектов. "У меня нет стилевых предпочтений,  все зависит от желания заказчиков, считаю , что профессионал должен  уметь работать в любых стилях".

    Услуги
    дизайн интерьеров и мебели.
    Регионы обслуживания
    • г.Ростов-на-Дону
    • Россия
    • Ростов-на-Дону, Россия
    Награды компании
    • Диплом 1 Южно-Российского конкурса Дизайн-2005
    • Сертификат Факультатив WEST LAB Upgrade для профессионалов.
    • Сертификат ELLE Decoration Design Days, курс повышения квалификации для дизайнеров.
    Адрес
    Космонавтов 8/3
    344092 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9287601368 yana_vasilyeva.houzz.ru
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