Производство алюминиевых конструкций позволяет нам удовлетворят запросы самых взыскательных заказчиков.
Применение новейшего оборудования и высококлассных материалов гарантирует долговечность и отличные практичные свойства готовых изделий.
Компания ООО "ВитанАлюм" занимается производством алюминиевых конструкций:
алюминиевые двери, алюминиевые витражи,
алюминиевые перегородки,
остекление фасадов,
маятниковые двери,
сантехнические перегородки,
безрамное остекление в Минске, изготовление торговых павильонов на заказ.
Производство продукции осуществляется на качественном оборудовании немецкой фирмы "Elumatec" — надежного и известного производителя.
Работая с качественным профилем крупнейших производителей — "Alumil", "Агрисовгаз", "Реалит" и используя фурнитуру "Giesse", "Geze", "Fapim", "Dorma" — мы предлагаем Вам качественную продукцию по доступной цене.
Опыт работы - более 13 лет!
- Услуги
- конструкции из алюминия
- алюминиевые конструкции
- изготовление конструкций из алюминиевого профиля
- остекление фасадов
- маятниковые двери
- сантехнические перегородки
- алюминиевые перегородки
- алюминиевые витражи
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- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
-
ул. Селицкого,11, к.2
220075 Минск
Беларусь
+375-172725250 vitan.by