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ВитанАлюм
Окна Минск
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    • Производство алюминиевых конструкций позволяет нам удовлетворят запросы самых взыскательных заказчиков.

    Применение новейшего оборудования и высококлассных материалов гарантирует долговечность и отличные практичные свойства готовых изделий.

    Компания ООО "ВитанАлюм" занимается производством алюминиевых конструкций: 

    алюминиевые двери, алюминиевые витражи, 

    алюминиевые перегородки, 

    остекление фасадов, 

    маятниковые двери, 

    сантехнические перегородки, 

    безрамное остекление в Минске, изготовление торговых павильонов на заказ.

    Производство продукции осуществляется на качественном оборудовании немецкой фирмы "Elumatec" — надежного и известного производителя.

    Работая с качественным профилем крупнейших производителей — "Alumil", "Агрисовгаз", "Реалит" и используя фурнитуру "Giesse", "Geze", "Fapim", "Dorma" — мы предлагаем Вам качественную продукцию по доступной цене.

    Опыт работы - более 13 лет!

    Услуги
    • конструкции из алюминия
    • алюминиевые конструкции
    • изготовление конструкций из алюминиевого профиля
    • остекление фасадов
    • маятниковые двери
    • сантехнические перегородки
    • алюминиевые перегородки
    • алюминиевые витражи
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    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Селицкого,11, к.2
    220075 Минск
    Беларусь
    +375-172725250 vitan.by
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