Производство алюминиевых конструкций позволяет нам удовлетворят запросы самых взыскательных заказчиков.

Применение новейшего оборудования и высококлассных материалов гарантирует долговечность и отличные практичные свойства готовых изделий.

Компания ООО "ВитанАлюм" занимается производством алюминиевых конструкций:

алюминиевые двери, алюминиевые витражи,

алюминиевые перегородки,

остекление фасадов,

маятниковые двери,

сантехнические перегородки,

безрамное остекление в Минске, изготовление торговых павильонов на заказ.

Производство продукции осуществляется на качественном оборудовании немецкой фирмы "Elumatec" — надежного и известного производителя.

Работая с качественным профилем крупнейших производителей — "Alumil", "Агрисовгаз", "Реалит" и используя фурнитуру "Giesse", "Geze", "Fapim", "Dorma" — мы предлагаем Вам качественную продукцию по доступной цене.

Опыт работы - более 13 лет!