Наша компания занимается
производством и продажей корпусной мебели. Мы готовы предложить нашим клиентам,
как готовые образцы наших товаров, так и изготовление мебели под заказ.
Мебель изготавливается на собственной фабрике из материалов и
комплектующих высокого качества под наблюдением высококвалифицированных
специалистов, что гарантирует высокую надёжность и качество изготавливаемой
продукции.
- Регионы обслуживания
- Саранск
- Адрес
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Титова, 10
430030 Саранск
Россия
+7-8342315113 mebel-vesta.ru
Законное владение
430030
,
Республика Мордовия
,
город Саранск
,
улица Титова, 10