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Мебель Веста
Мебель и аксессуары Саранск
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    • Наша компания занимается

    производством и продажей корпусной мебели. Мы готовы предложить нашим клиентам,

    как готовые образцы наших товаров, так и изготовление мебели под заказ.

    Мебель изготавливается на собственной фабрике из материалов и

    комплектующих высокого качества под наблюдением высококвалифицированных

    специалистов, что гарантирует высокую надёжность и качество изготавливаемой

    продукции.



    Регионы обслуживания
    Саранск
    Адрес
    Титова, 10
    430030 Саранск
    Россия
    +7-8342315113 mebel-vesta.ru
    Законное владение

    430030

    Республика Мордовия

    город Саранск

    улица Титова, 10


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