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Первое в мире шоу о ремонте и кулинарии. Автор и ведущая - Елена Усанова.
Казалось бы, что сложного в дизайне кухни? Если есть кухонный гарнитур, холодильник, плита и раковина – бинго, это кухня! Но нет. Есть куча мелочей, которые могут здорово попортить вам весь гастрономический кайф и получение удовол…
Вы в поиске стильных и в то же время практичных штор или жалюзи для вашей гостиной, кухни или детской? Вы хотите что-то оригинальное, а не уже порядком надоевший комплект тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы? Тогда обра…
тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы
Сложно оснастить однокомнатную квартиру всей необходимой мебелью и декором. Это является трудной задачей, так как приходится делать выбор между предметами мебели первой необходимости и не являющимися предметами первой необходимост…