Фурнитоп — крупнейший в республике поставщик фурнитуры, молний, ниток, тканей, прокладочных материалов





Поставляем на рынок индустрии моды в Республике Беларусь передовые материалы, технологические решения и технические услуги.

Регулярно проводим семинары и презентации по материалам с приглашение иностранных специалистов.

Используем самое новое программное и техническое оснащение. Работаем по Системе быстрого реагирования на запросы клиентов.





Главное преимущество Фурнитоп – надежность

Всячески содействуем бизнесу наших партнёров.

Выполняем договорные обязательства. Оказываем техническую и ценовую поддержку.

Презентуем новые материалы, улучшающие конкурентные преимущества готовых изделий и производительность труда.