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Фурнитоп Интернет-магазин качественной и недорогой фурнитуры
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    • Фурнитоп — крупнейший в республике поставщик фурнитуры, молний, ниток, тканей, прокладочных материалов


    Поставляем на рынок индустрии моды в Республике Беларусь передовые материалы, технологические решения и технические услуги. 

    Регулярно проводим семинары и презентации по материалам с приглашение иностранных специалистов. 

    Используем самое новое программное и техническое оснащение. Работаем по Системе быстрого реагирования на запросы клиентов.


    Главное преимущество Фурнитоп – надежность

    Всячески содействуем бизнесу наших партнёров.

    Выполняем договорные обязательства. Оказываем техническую и ценовую поддержку.

    Презентуем новые материалы, улучшающие конкурентные преимущества готовых изделий и производительность труда.

    Услуги
    • Ткани
    • Швейная фурнитура
    • швейная фурнитура оптом
    • каталог швейной фурнитуры
    • швейная фурнитура интернет магазин
    • Фурнитура для одежды
    • Нитки кожгалантерейные
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Клары Цеткин, 18, 4а, офис на 4 этаже
    220019 Минск
    Беларусь
    +375-173044000 www.furnitop.by
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