Фурнитоп — крупнейший в республике поставщик фурнитуры, молний, ниток, тканей, прокладочных материалов
Поставляем на рынок индустрии моды в Республике Беларусь передовые материалы, технологические решения и технические услуги.
Регулярно проводим семинары и презентации по материалам с приглашение иностранных специалистов.
Используем самое новое программное и техническое оснащение. Работаем по Системе быстрого реагирования на запросы клиентов.
Главное преимущество Фурнитоп – надежность
Всячески содействуем бизнесу наших партнёров.
Выполняем договорные обязательства. Оказываем техническую и ценовую поддержку.
Презентуем новые материалы, улучшающие конкурентные преимущества готовых изделий и производительность труда.
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- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Клары Цеткин, 18, 4а, офис на 4 этаже
220019 Минск
Беларусь
+375-173044000 www.furnitop.by