РефЮнитс - производитель промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем центрального кондиционирования и промышленного охлаждения,
шкафов управления различным оборудованием и воздуховодов.
Наш проектно-конструкторский отдел оказывает полный комплекс проектно-инжиниринговых услуг по подбору оборудования с учетом всех требований заказчика.
Мы предлагаем разработку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы удалённой диспетчеризации оборудования объектов, позволяющей удаленное управление и мониторинг любых технологических систем.
Оборудование и производственные технологии «РефЮнитс» позволяют выпускать прямые и фасонные элементы воздуховодов из оцинкованной стали, полностью соответствующей международным стандартам качества EVROVENT 2/3 и BSDW 142.
- Услуги
- холодильное оборудование
- Сплит-системы
- Гидромодули
- холодильные камеры
- Аммиачные холодильные установки
- Регионы обслуживания
- Минск и Беларусь
- Адрес
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Партизанский проспект, 168a, пом. 5, 2-й этаж, комн. 16
220075 Минск
Беларусь
+375-173091806 refunits.com