РефЮнитс - производитель промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем центрального кондиционирования и промышленного охлаждения,

шкафов управления различным оборудованием и воздуховодов.

Наш проектно-конструкторский отдел оказывает полный комплекс проектно-инжиниринговых услуг по подбору оборудования с учетом всех требований заказчика.

Мы предлагаем разработку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы удалённой диспетчеризации оборудования объектов, позволяющей удаленное управление и мониторинг любых технологических систем.

Оборудование и производственные технологии «РефЮнитс» позволяют выпускать прямые и фасонные элементы воздуховодов из оцинкованной стали, полностью соответствующей международным стандартам качества EVROVENT 2/3 и BSDW 142.



