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РефЮнитс
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    • РефЮнитс - производитель промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем центрального кондиционирования и промышленного охлаждения, 

    шкафов управления различным оборудованием и воздуховодов.

    Наш проектно-конструкторский отдел оказывает полный комплекс проектно-инжиниринговых услуг по подбору оборудования с учетом всех требований заказчика.

    Мы предлагаем разработку, монтаж и пуско-наладку автоматизированной системы удалённой диспетчеризации оборудования объектов, позволяющей удаленное управление и мониторинг любых технологических систем.

    Оборудование и производственные технологии «РефЮнитс» позволяют выпускать прямые и фасонные элементы воздуховодов из оцинкованной стали, полностью соответствующей международным стандартам качества EVROVENT 2/3 и BSDW 142.


    Услуги
    • холодильное оборудование
    • Сплит-системы
    • Гидромодули
    • холодильные камеры
    • Аммиачные холодильные установки
    Регионы обслуживания
    Минск и Беларусь
    Адрес
    Партизанский проспект, 168a, пом. 5, 2-й этаж, комн. 16
    220075 Минск
    Беларусь
    +375-173091806 refunits.com
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