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Smart Интернет-магазин мебельной фурнитуры
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Smart — мебельная фурнитура и материалы для производства мебели


    В нашем интернет-магазине «Smart» предоставлен широкий выбор мебельной фурнитуры в Санкт-Петербурге от известных брендов, таких как BOYARD, BRAMEK, KRONA, КЕДР, Dr. Gans, СимПласт, ЧЕРОН, Алвид и многие другие. 

    Все товары поставляются напрямую, поэтому мы предлагаем лучшие цены на кромку, ручки, мебельные фасады, алюминиевый профиль и многие другие позиции, представленные в онлайн-каталоге. 

    Купить мебельную фурнитуру можно в торговом зале, где представлен наглядный выбор. 

    Большой опыт работы позволяет нам обеспечивать непрерывные поставки для крупных мебельных фабрик и мелких предпринимателей, так же мы работаем и с розничными продажами. 

    Наш сайт мебельной фурнитуры полон приятными предложениями, где постоянных клиентов мы радуем скидками и бонусами.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Ириновский проспект, д 1, литер Ж
    195248 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126111213 smart812.ru
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