«Уют» – салоны светильников в Минске, в которых вы подберете все для качественного освещения дома и офиса
Посетить салон светильников можно онлайн: у нас Вы найдете освещение для любой комнаты
Мы предлагаем:
светильники топовых польских и других европейских производителей – как в наличии, так и под заказ;
возможность купить светильник онлайн или приехать и посмотреть его вживую в один из салонов;
оригинальные части к светильникам или аналоги, подсветку для зеркал.
Приобретайте светильники у нас, чтобы получить:
Консультацию специалистов и подбор светильника под параметры помещения. На все светильники даем гарантию 1-3 года.
Доставку заказа по Минску (бесплатно при сумме от 99 руб.), либо за пределы города (до 5 км).
Рассрочку без переплат по «Халве», карте FUN, «Карте Покупок» и карте Кашалот на 4 месяца.
В наших салонах люстр в Минске вы подберете все для организации качественного освещения – быстро, доступно и с гарантией. Ждем вас!
- Услуги
- светильники
- люстры
- торшеры
- бра
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул Волгоградская 5
220012 Минск
Беларусь
+375-293424218 svetstudio.by