



«Уют» – салоны светильников в Минске, в которых вы подберете все для качественного освещения дома и офиса





Посетить салон светильников можно онлайн: у нас Вы найдете освещение для любой комнаты

Мы предлагаем:

светильники топовых польских и других европейских производителей – как в наличии, так и под заказ;

возможность купить светильник онлайн или приехать и посмотреть его вживую в один из салонов;

оригинальные части к светильникам или аналоги, подсветку для зеркал.

Приобретайте светильники у нас, чтобы получить:

Консультацию специалистов и подбор светильника под параметры помещения. На все светильники даем гарантию 1-3 года.

Доставку заказа по Минску (бесплатно при сумме от 99 руб.), либо за пределы города (до 5 км).

Рассрочку без переплат по «Халве», карте FUN, «Карте Покупок» и карте Кашалот на 4 месяца.

В наших салонах люстр в Минске вы подберете все для организации качественного освещения – быстро, доступно и с гарантией. Ждем вас!