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    • «Уют» – салоны светильников в Минске, в которых вы подберете все для качественного освещения дома и офиса


    Посетить салон светильников можно онлайн: у нас Вы найдете освещение для любой комнаты

    Мы предлагаем:

    светильники топовых польских и других европейских производителей – как в наличии, так и под заказ;

    возможность купить светильник онлайн или приехать и посмотреть его вживую в один из салонов;

    оригинальные части к светильникам или аналоги, подсветку для зеркал.

    Приобретайте светильники у нас, чтобы получить:

    Консультацию специалистов и подбор светильника под параметры помещения. На все светильники даем гарантию 1-3 года.

    Доставку заказа по Минску (бесплатно при сумме от 99 руб.), либо за пределы города (до 5 км).

    Рассрочку без переплат по «Халве», карте FUN, «Карте Покупок» и карте Кашалот на 4 месяца.

    В наших салонах люстр в Минске вы подберете все для организации качественного освещения – быстро, доступно и с гарантией. Ждем вас!

    Услуги
    • светильники
    • люстры
    • торшеры
    • бра
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул Волгоградская 5
    220012 Минск
    Беларусь
    +375-293424218 svetstudio.by
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