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    • Совершенно секретно - печатное издание о значимых событиях и актуальных новостях, которое выпускается с 1989 года.

    Корреспонденты газеты вот уже более 30 лет собирают и публикуют материалы из «первых рук», без цензуры и прикрас. 

    Газета Совершенно секретно даст вам возможность ознакомиться со значимыми событиями в России и мире, политике и экономике, а также прочитать интервью и экспертные мнения от специалистов в области.

    На официальном сайте газеты sovsekretno.ru вы сможете следить за последними горячими новостями, а также скачать архивы за прошлые месяца или оформить ежемесячную подписку на печатное издание.

    Только правда! Только значимые события! Только экспертные мнения – в газете Совершенно секретно! Теперь и в онлайн формате.

    Читайте нас на сайте или оформляйте подписку на газету и вы точно ничего не пропустите!

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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
    127247 Москва
    Россия
    +7-4992880072 www.sovsekretno.ru
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