Совершенно секретно - печатное издание о значимых событиях и актуальных новостях, которое выпускается с 1989 года.

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Газета Совершенно секретно даст вам возможность ознакомиться со значимыми событиями в России и мире, политике и экономике, а также прочитать интервью и экспертные мнения от специалистов в области.

На официальном сайте газеты sovsekretno.ru вы сможете следить за последними горячими новостями, а также скачать архивы за прошлые месяца или оформить ежемесячную подписку на печатное издание.

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