Совершенно секретно - печатное издание о значимых событиях и актуальных новостях, которое выпускается с 1989 года.
Корреспонденты газеты вот уже более 30 лет собирают и публикуют материалы из «первых рук», без цензуры и прикрас.
Газета Совершенно секретно даст вам возможность ознакомиться со значимыми событиями в России и мире, политике и экономике, а также прочитать интервью и экспертные мнения от специалистов в области.
На официальном сайте газеты sovsekretno.ru вы сможете следить за последними горячими новостями, а также скачать архивы за прошлые месяца или оформить ежемесячную подписку на печатное издание.
Только правда! Только значимые события! Только экспертные мнения – в газете Совершенно секретно! Теперь и в онлайн формате.
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