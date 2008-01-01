Центр композитных материалов — поставка и внедрение композитных материалов в Беларуси.

Мы — команда профессионалов, занимающихся производством и внедрением строительных композитных материалов в нашей стране с 2008 года.

Инвестиции в исследовательскую деятельность позволили реализовать ряд серьезных проектов как в Беларуси, так и за ее пределами.

Только наша композитная стеклопластиковая арматура и стеклопластиковые армирующие сетки «Стекон» имеет все необходимые допуски для применения в ответственном строительстве.



