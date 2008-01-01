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Композит Центр композитных материалов
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    • Центр композитных материалов — поставка и внедрение композитных материалов в Беларуси. 

    Мы — команда профессионалов, занимающихся производством и внедрением строительных композитных материалов в нашей стране с 2008 года. 

    Инвестиции в исследовательскую деятельность позволили реализовать ряд серьезных проектов как в Беларуси, так и за ее пределами.

    Только наша композитная стеклопластиковая арматура и стеклопластиковые армирующие сетки «Стекон» имеет все необходимые допуски для применения в ответственном строительстве. 


    Услуги
    • композитная арматура
    • строительные композитные материалы
    • стеклопластиковая арматура
    • стеклопластиковые армирующие сетки
    • армирующие сетки
    • Стеклоткани
    • строительные материалы
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул.Танковая 1а
    220031 Минск
    Беларусь
    +375-293158000 komposit.by
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