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Студия дизайна Елены Солохиной
Дизайнеры интерьера Сочи
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира для мамы и дочери, ЖК Министерские озера, Студия дизайна Елены Солохиной Студия дизайна Елены Солохиной Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира для мамы и дочери, ЖК Министерские озера, Студия дизайна Елены Солохиной Студия дизайна Елены Солохиной Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для мамы и дочери, ЖК Министерские озера, Студия дизайна Елены Солохиной Студия дизайна Елены Солохиной Гостиная в скандинавском стиле
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    Квартира для мамы и дочери, ЖК Министерские озера

    Эксклюзивный метод выполнения и реализации проектов, заключающийся в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Создается среда обитания человека в виде объемно-пространственной композиции, в которую, по мере необходимости, можно добавлять аксессуары, детали, при этом суть пространства не изменится. Я всегда использую индивидуальный подход к каждому.

    Услуги
    • дизайн-проект
    • дизайн интерьера
    • архитектурный дизайн
    • ландшафтный дизайн
    • авторский надзор
    • 3D-визуализация
    • ремонт
    • отделка
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    Регионы обслуживания
    Сочи, Краснодар и Москва
    Адрес
    ул. Яна Фабрициуса, дом 10
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9181029600 design-interiera.com
    Законное владение

    Сочи, ул. Яна Фабрициуса, дом 10

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