Эксклюзивный метод выполнения и реализации проектов, заключающийся в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Создается среда обитания человека в виде объемно-пространственной композиции, в которую, по мере необходимости, можно добавлять аксессуары, детали, при этом суть пространства не изменится. Я всегда использую индивидуальный подход к каждому.