Эксклюзивный метод выполнения и реализации проектов, заключающийся в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Создается среда обитания человека в виде объемно-пространственной композиции, в которую, по мере необходимости, можно добавлять аксессуары, детали, при этом суть пространства не изменится. Я всегда использую индивидуальный подход к каждому.
- Услуги
- дизайн-проект
- дизайн интерьера
- архитектурный дизайн
- ландшафтный дизайн
- авторский надзор
- 3D-визуализация
- ремонт
- отделка
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Сочи, Краснодар и Москва
- Адрес
-
ул. Яна Фабрициуса, дом 10
354000 Сочи
Россия
+7-9181029600 design-interiera.com
Законное владение
Сочи, ул. Яна Фабрициуса, дом 10