Архитектурная мастерская «ПРОЕКТУС» осно- вана в 2000 году под

руководством архитек- тора, профессора Московского Архитектурного Института, члена правления Союза Московских Архитекторов Юрия Петровича Сафронова, его сына главного Архитектора проектов Марка Сафронова и коллективом молодых архитекторов выпускников МАРХИ.

ООО «ПРОЕКТУС» является сегодня одним из перспективных архитектурных бюро в России. Мастерская специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения(жилых многоквартирных домов, объектов культурного наследия, общественных сооружений, в том числе: школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских центров, индивидуальных домов и квартир, промышленных зданий и т.д.), разработке градостроительных концепций, а так- же создании интерьерных решений.

Мы предлагаем своим клиентам яркие, нестандартные, оригинальные решения в области проектирования и в полном соответствии с их пожеланиями.

Успешной реализации разрабатываемых в мастерской проектов способствует накопленный Юрием Петровичем Сафроновым и Марком Сафроновым опыт работы, Важную роль играют также рациональная организация проектировочного процесса, профессионализм сотрудников и техническая оснащенность офиса.

Главным принципом деятельности мастерской является творческий подход к выполняемой работе и одновременно строгое соблюдение требований СНиП. ГОСТ, градостроительных

нормативов, государственных стандартов, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований законадательства РФ.

В настоящее время в мастерской работают 25 сотрудников - архитекторы, конструкторы, ГИП и Директор по развитию, разрабатывающие несколько проектов одновременно. Объединение в одной команде различных специалистов дает мастерской возможность разрабатывать комплексные решения и участвовать во всех стадиях работы над проектом.

Сотрудничество с мастерской гарантирует высококачественное проектирование объектов любой степени сложности на уровне мировых стандартов, оптимизацию сроков их выпол- нения, применение современных технологий, строгий авторский контроль процесса реализации проектов.

Выбирая архитектурную мастерскую “ПРОЕКТУС”, Вы избавляете себя от массы проблем, а мы,в свою очередь,помогаем воплощать в жизнь интерьер Вашей Мечты!