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Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт на Трубной , Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Гостиная в стиле модерн
    Лофт на Трубной , Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Столовая комната в стиле модерн
    Лофт на Трубной , Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Столовая комната в стиле модерн
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    Лофт на Трубной
    Интерьер квартиры на Удальцова, Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьер квартиры на Удальцова, Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Встроенные кухни
    Интерьер квартиры на Удальцова, Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Архитектурная мастерская ПРОЕКТУС Гостиная в стиле модерн
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    Интерьер квартиры на Удальцова

    Архитектурная мастерская «ПРОЕКТУС» осно- вана в 2000 году под

    руководством архитек- тора, профессора Московского Архитектурного Института, члена правления Союза Московских Архитекторов Юрия Петровича Сафронова, его сына главного Архитектора проектов Марка Сафронова и коллективом молодых архитекторов выпускников МАРХИ.

    ООО «ПРОЕКТУС» является сегодня одним из перспективных архитектурных бюро в России. Мастерская специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения(жилых многоквартирных домов, объектов культурного наследия, общественных сооружений, в том числе: школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских центров, индивидуальных домов и квартир, промышленных зданий и т.д.), разработке градостроительных концепций, а так- же создании интерьерных решений.

    Мы предлагаем своим клиентам яркие, нестандартные, оригинальные решения в области проектирования и в полном соответствии с их пожеланиями.

    Успешной реализации разрабатываемых в мастерской проектов способствует накопленный Юрием Петровичем Сафроновым и Марком Сафроновым опыт работы, Важную роль играют также рациональная организация проектировочного процесса, профессионализм сотрудников и техническая оснащенность офиса.

    Главным принципом деятельности мастерской является творческий подход к выполняемой работе и одновременно строгое соблюдение требований СНиП. ГОСТ, градостроительных

    нормативов, государственных стандартов, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований законадательства РФ.

    В настоящее время в мастерской работают 25 сотрудников - архитекторы, конструкторы, ГИП и Директор по развитию, разрабатывающие несколько проектов одновременно. Объединение в одной команде различных специалистов дает мастерской возможность разрабатывать комплексные решения и участвовать во всех стадиях работы над проектом.

    Сотрудничество с мастерской гарантирует высококачественное проектирование объектов любой степени сложности на уровне мировых стандартов, оптимизацию сроков их выпол- нения, применение современных технологий, строгий авторский контроль процесса реализации проектов.

    Выбирая архитектурную мастерскую “ПРОЕКТУС”, Вы избавляете себя от массы проблем, а мы,в свою очередь,помогаем воплощать в жизнь интерьер Вашей Мечты!

    Услуги
    • Архитектурная Мастерская ПРОЕКТУС выполняет проектирование объектов различного масштаба
    • государственного и частного заказа: ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    • ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
    • ЗРЕЛИЩНЫЕ и ОФИСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    • ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
    • ШКОЛЫ
    • ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
    • объекты ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СПОРТА
    • ЧАСТНЫЕ ДОМА
    • дизайн интерьера.
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Консорциум LapLab и АМ.ПРОЕКТУС выиграл III место в конкурсе по благоустройству территории завода КристаллАрхитектурное бюро АМ.ПРОЕКТУС и LAP Landscape&Urban Design в шортлисте финалистов конкурса на благоустройство территории Город КристаллMVRDV + АМ.ПРОЕКТУС + LapLab – первые в рейтинге на разработку генплана завода Серп и Молот
    Адрес
    ул. Годовикова 9 к 2 офис 27
    129085 Москва
    Россия
    +7-4956872752 proektus.com

    Отзыв

    Ig S
    почти 4 года назад
    Vladimir Obukhovich
    больше 4 лет назад
    Alla Googel
    Отличное бюро. Интересные проекты. Знак качества🎀
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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