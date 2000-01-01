Архитектурная мастерская «ПРОЕКТУС» осно- вана в 2000 году под
руководством архитек- тора, профессора Московского Архитектурного Института, члена правления Союза Московских Архитекторов Юрия Петровича Сафронова, его сына главного Архитектора проектов Марка Сафронова и коллективом молодых архитекторов выпускников МАРХИ.
ООО «ПРОЕКТУС» является сегодня одним из перспективных архитектурных бюро в России. Мастерская специализируется на проектировании зданий и комплексов разного функционального назначения(жилых многоквартирных домов, объектов культурного наследия, общественных сооружений, в том числе: школ, детских садов, спортивных комплексов и медицинских центров, индивидуальных домов и квартир, промышленных зданий и т.д.), разработке градостроительных концепций, а так- же создании интерьерных решений.
Мы предлагаем своим клиентам яркие, нестандартные, оригинальные решения в области проектирования и в полном соответствии с их пожеланиями.
Успешной реализации разрабатываемых в мастерской проектов способствует накопленный Юрием Петровичем Сафроновым и Марком Сафроновым опыт работы, Важную роль играют также рациональная организация проектировочного процесса, профессионализм сотрудников и техническая оснащенность офиса.
Главным принципом деятельности мастерской является творческий подход к выполняемой работе и одновременно строгое соблюдение требований СНиП. ГОСТ, градостроительных
нормативов, государственных стандартов, технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований законадательства РФ.
В настоящее время в мастерской работают 25 сотрудников - архитекторы, конструкторы, ГИП и Директор по развитию, разрабатывающие несколько проектов одновременно. Объединение в одной команде различных специалистов дает мастерской возможность разрабатывать комплексные решения и участвовать во всех стадиях работы над проектом.
Сотрудничество с мастерской гарантирует высококачественное проектирование объектов любой степени сложности на уровне мировых стандартов, оптимизацию сроков их выпол- нения, применение современных технологий, строгий авторский контроль процесса реализации проектов.
Выбирая архитектурную мастерскую “ПРОЕКТУС”, Вы избавляете себя от массы проблем, а мы,в свою очередь,помогаем воплощать в жизнь интерьер Вашей Мечты!
- Услуги
- Архитектурная Мастерская ПРОЕКТУС выполняет проектирование объектов различного масштаба
- государственного и частного заказа: ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
- ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ЗРЕЛИЩНЫЕ и ОФИСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
- ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- ШКОЛЫ
- ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
- объекты ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СПОРТА
- ЧАСТНЫЕ ДОМА
- дизайн интерьера.
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- Консорциум LapLab и АМ.ПРОЕКТУС выиграл III место в конкурсе по благоустройству территории завода КристаллАрхитектурное бюро АМ.ПРОЕКТУС и LAP Landscape&Urban Design в шортлисте финалистов конкурса на благоустройство территории
Город КристаллMVRDV + АМ.ПРОЕКТУС + LapLab – первые в рейтинге на разработку генплана завода
Серп и Молот
- Адрес
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ул. Годовикова 9 к 2 офис 27
129085 Москва
Россия
+7-4956872752 proektus.com