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Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект интерьера квартиры в ЖК "Доминанта", Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера
    Проект интерьера квартиры в ЖК "Доминанта", Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера
    Проект интерьера квартиры в ЖК "Доминанта", Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера
    +20
    Проект интерьера квартиры в ЖК "Доминанта"
    Дизайн кухни, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Маленькие кухни Дерево Бежевый
    Дизайн кухни, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Маленькие кухни Дерево Бежевый
    Дизайн кухни, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Маленькие кухни Дерево Бежевый
    +2
    Дизайн кухни
    Дизайн гостиной комнаты , Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной комнаты , Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной комнаты , Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Столовая комната в стиле минимализм
    +2
    Дизайн гостиной комнаты
    Интерьер спальни в современном стиле, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Интерьер спальни в современном стиле, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Интерьер спальни в современном стиле, Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Анастасия Смирнова | Частный дизайнер интерьера Спальня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +4
    Интерьер спальни в современном стиле
    Анастасия Смирнова - частный дизайнер интерьера в Москве и онлайн. Разрабатываю интерьерные проекты квартир и частных домов. Готова работать над проектом дистанционно - для клиентов из других городов России. Вдохновляюсь европейскими проектами в современном стиле, нахожу нетривиальные решения и аутентичные вещи. Люблю российских мастеров и художников, с удовольствием подберу искусство в интерьер. Буду рада поработать не только с референсами, но и с идейными ценностями и увлечениями клиента. Заинтересована в проектах с сопровождением и комплектацией. Опыт работы в проектировании - 8 лет, в том числе в крупных компаниях по домостроению.
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Троицк
    • Одинцово
    • Коммунарка
    • Московский
    • Россия (дистанционно)
    Адрес
    Саларьевская 16к3
    108811 Москва
    Россия
    +7-9253075354 www.facebook.com/profile.php?id=100023124423774
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