Анастасия Смирнова - частный дизайнер интерьера в Москве и онлайн. Разрабатываю интерьерные проекты квартир и частных домов. Готова работать над проектом дистанционно - для клиентов из других городов России. Вдохновляюсь европейскими проектами в современном стиле, нахожу нетривиальные решения и аутентичные вещи. Люблю российских мастеров и художников, с удовольствием подберу искусство в интерьер. Буду рада поработать не только с референсами, но и с идейными ценностями и увлечениями клиента. Заинтересована в проектах с сопровождением и комплектацией. Опыт работы в проектировании - 8 лет, в том числе в крупных компаниях по домостроению.

Услуги Дизайн интерьера Регионы обслуживания Москва

Троицк

Одинцово

Коммунарка

Московский

Россия (дистанционно) Адрес Саларьевская 16к3

108811 Москва

Россия

+7-9253075354 www.facebook.com/profile.php?id=100023124423774