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Студия дизайна интерьера <q>ЛОГОВО ДИЗАЙНА</q>
Дизайнеры интерьера Сочи
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    • Дизайн проект квартиры 77м² в ЖК "Новый Город" г. Новокузнецк, Студия дизайна интерьера "ЛОГОВО ДИЗАЙНА" Студия дизайна интерьера 'ЛОГОВО ДИЗАЙНА'
    Дизайн проект квартиры 77м² в ЖК "Новый Город" г. Новокузнецк, Студия дизайна интерьера "ЛОГОВО ДИЗАЙНА" Студия дизайна интерьера 'ЛОГОВО ДИЗАЙНА' Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн проект квартиры 77м² в ЖК "Новый Город" г. Новокузнецк, Студия дизайна интерьера "ЛОГОВО ДИЗАЙНА" Студия дизайна интерьера 'ЛОГОВО ДИЗАЙНА' Гостиная в классическом стиле Бежевый
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    Дизайн проект квартиры 77м² в ЖК "Новый Город" г. Новокузнецк

    Всем привет!!!

    Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера. 

    У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.

    Я разработаю для Вас индивидуальный дизайн проект с учетом Ваших пожеланий. Помогу Вам определить будущий стиль квартиры, соответствующий Вашему вкусу и функциональным требованиям! С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!

    Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.



    Услуги
    • дизайн интерьера
    • комплектация
    • 3д визуализация
    • строительные чертежи
    • подбор материала
    • планировка
    Регионы обслуживания
    • Сочи
    • Краснодар
    • Москва
    • Новосибирск
    • Санкт-Петербург и вся Россия
    Адрес
    8622 Сочи
    Россия
    +7-9996486418 www.instagram.com/logovo_dsgn
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