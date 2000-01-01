Всем привет!!!

Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера.

У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.

Я разработаю для Вас индивидуальный дизайн проект с учетом Ваших пожеланий. Помогу Вам определить будущий стиль квартиры, соответствующий Вашему вкусу и функциональным требованиям! С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!

Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.







