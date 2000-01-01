Всем привет!!!
Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера.
У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.
Я разработаю для Вас индивидуальный дизайн проект с учетом Ваших пожеланий. Помогу Вам определить будущий стиль квартиры, соответствующий Вашему вкусу и функциональным требованиям! С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!
Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.
- Услуги
- дизайн интерьера
- комплектация
- 3д визуализация
- строительные чертежи
- подбор материала
- планировка
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Краснодар
- Москва
- Новосибирск
- Санкт-Петербург и вся Россия
- Адрес
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8622 Сочи
Россия
+7-9996486418 www.instagram.com/logovo_dsgn