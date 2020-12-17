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Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой
Дизайнеры Новосибирск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для семьи в Санкт-Петербурге, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Детская комната в стиле модерн
    Квартира для семьи в Санкт-Петербурге, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Детская комната в стиле модерн
    Квартира для семьи в Санкт-Петербурге, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в стиле модерн
    +9
    Квартира для семьи в Санкт-Петербурге
    Загородный дом для большой семьи, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Лестницы
    Загородный дом для большой семьи, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Лестницы
    Загородный дом для большой семьи, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Лестницы
    +11
    Загородный дом для большой семьи
    Квартира для семьи с двумя детьми, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Спальня в стиле модерн
    Квартира для семьи с двумя детьми, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Ванная комната в стиле модерн
    Квартира для семьи с двумя детьми, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в стиле модерн
    +20
    Квартира для семьи с двумя детьми
    Квартира для молодой девушки в Москве, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в стиле модерн
    Квартира для молодой девушки в Москве, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в стиле модерн
    Квартира для молодой девушки в Москве, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в стиле модерн
    +10
    Квартира для молодой девушки в Москве
    Дом в скандинавском стиле, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Гостиная в скандинавском стиле
    Дом в скандинавском стиле, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Ванная комната в скандинавском стиле
    Дом в скандинавском стиле, Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Студия осознанного дизайна Анастасии Киселевой Кухня в скандинавском стиле
    +14
    Дом в скандинавском стиле

    Привет! Я Анастасия, дизайнер интерьеров с 15-летним стажем. Я создаю комфортные и продуманные интерьеры для людей. Реализовала уже 300+ проектов!


    В основе моих интерьеров:

    ИСТОРИЯ

    Интерьер квартиры или дома будет рассказывать о Вас.

    Цвета текстуры и планировка разрабатываются уникальными для вашего темперамента и образа жизни. Интерьер может меняться и развиваться вместе с жильцами.

    ОСОЗНАННОСТЬ

    Создаем красиво стареющий интерьер, подбираем материалы и мебель, которые через 10 и 20 лет будут выглядеть достойно.

    ЭРГОНОМИКА

    Интерьер соответствует ритму жизни семьи.

    Ребенку будет удобно и весело собирать игрушки. Высоту столешницы на кухне подбираем к росту хозяйки, чтобы при готовке не уставала спина.

    ЭКОЛОГИЯ

    Выбираем материалы, которые не навредят здоровью, проверяем экологические сертификаты и стандарты производителя.

    Услуги
    дизайн-проект под ключ
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    Сухарная 96/2
    630000 Новосибирск
    Россия
    +7-9209002928 kiseleva.studio
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