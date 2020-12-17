Привет! Я Анастасия, дизайнер интерьеров с 15-летним стажем. Я создаю комфортные и продуманные интерьеры для людей. Реализовала уже 300+ проектов!
В основе моих интерьеров:
ИСТОРИЯ
Интерьер квартиры или дома будет рассказывать о Вас.
Цвета текстуры и планировка разрабатываются уникальными для вашего темперамента и образа жизни. Интерьер может меняться и развиваться вместе с жильцами.
ОСОЗНАННОСТЬ
Создаем красиво стареющий интерьер, подбираем материалы и мебель, которые через 10 и 20 лет будут выглядеть достойно.
ЭРГОНОМИКА
Интерьер соответствует ритму жизни семьи.
Ребенку будет удобно и весело собирать игрушки. Высоту столешницы на кухне подбираем к росту хозяйки, чтобы при готовке не уставала спина.
ЭКОЛОГИЯ
Выбираем материалы, которые не навредят здоровью, проверяем экологические сертификаты и стандарты производителя.
- Услуги
- дизайн-проект под ключ
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Адрес
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Сухарная 96/2
630000 Новосибирск
Россия
+7-9209002928 kiseleva.studio