Привет! Я Анастасия, дизайнер интерьеров с 15-летним стажем. Я создаю комфортные и продуманные интерьеры для людей. Реализовала уже 300+ проектов!





В основе моих интерьеров:

ИСТОРИЯ

Интерьер квартиры или дома будет рассказывать о Вас.

Цвета текстуры и планировка разрабатываются уникальными для вашего темперамента и образа жизни. Интерьер может меняться и развиваться вместе с жильцами.

ОСОЗНАННОСТЬ

Создаем красиво стареющий интерьер, подбираем материалы и мебель, которые через 10 и 20 лет будут выглядеть достойно.

ЭРГОНОМИКА

Интерьер соответствует ритму жизни семьи.

Ребенку будет удобно и весело собирать игрушки. Высоту столешницы на кухне подбираем к росту хозяйки, чтобы при готовке не уставала спина.

ЭКОЛОГИЯ

Выбираем материалы, которые не навредят здоровью, проверяем экологические сертификаты и стандарты производителя.