Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
AKmadeHouse
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект одноэтажного дома с плоской кровлей, AKmadeHouse AKmadeHouse Загородные дома
    Проект одноэтажного дома с плоской кровлей, AKmadeHouse AKmadeHouse Дома в скандинавском стиле
    Проект одноэтажного дома с плоской кровлей, AKmadeHouse AKmadeHouse Спальня в скандинавском стиле
    +20
    Проект одноэтажного дома с плоской кровлей

    AKmadeHouse — это команда опытных дизайнеров, работающих вместе уже более 5 лет.

    Мы знаем все нюансы дизайна интерьера и строительства, создавая функциональное

    пространство для наших клиентов. Воплощаем в жизнь интерьеры больших и маленьких

    квартир. Особую любовь испытываем к интерьерам частных домов, где можно реализовать

    практически любую планировку и создать уют в любом помещении. Проследим, чтобы все

    компоненты интерьера прибыли вовремя и в надлежащем виде. Ваш интерьер будет в точности

    соответствовать проекту.


    Приложим максимум усилий, чтобы создать для вас удобное пространство,

    в которое захочется возвращаться вновь и вновь.


    Дизайн-проект - это в первую очередь прекрасная возможность продумать и увидеть свой дом!

    Почувствовать себя в новом пространстве, ощутить комфорт и стиль созданный персонально

    для Вас при помощи технологий 3D и VR. Бонусом будет экономия ваших сил и финансов.

    Заказав проект Вы сможете контролировать свой бюджет, а так же оградите себя от проблем

    Услуги
    Дизайн проект
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Москва, ул Домодедовская д6к2
    115569 Москва
    Россия
    +7-9990036521 akmh.ru
      Add SEO element