AKmadeHouse — это команда опытных дизайнеров, работающих вместе уже более 5 лет.
Мы знаем все нюансы дизайна интерьера и строительства, создавая функциональное
пространство для наших клиентов. Воплощаем в жизнь интерьеры больших и маленьких
квартир. Особую любовь испытываем к интерьерам частных домов, где можно реализовать
практически любую планировку и создать уют в любом помещении. Проследим, чтобы все
компоненты интерьера прибыли вовремя и в надлежащем виде. Ваш интерьер будет в точности
соответствовать проекту.
Приложим максимум усилий, чтобы создать для вас удобное пространство,
в которое захочется возвращаться вновь и вновь.
Дизайн-проект - это в первую очередь прекрасная возможность продумать и увидеть свой дом!
Почувствовать себя в новом пространстве, ощутить комфорт и стиль созданный персонально
для Вас при помощи технологий 3D и VR. Бонусом будет экономия ваших сил и финансов.
Заказав проект Вы сможете контролировать свой бюджет, а так же оградите себя от проблем
- Услуги
- Дизайн проект
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Москва, ул Домодедовская д6к2
115569 Москва
Россия
+7-9990036521 akmh.ru