AKmadeHouse — это команда опытных дизайнеров, работающих вместе уже более 5 лет.

Мы знаем все нюансы дизайна интерьера и строительства, создавая функциональное

пространство для наших клиентов. Воплощаем в жизнь интерьеры больших и маленьких

квартир. Особую любовь испытываем к интерьерам частных домов, где можно реализовать

практически любую планировку и создать уют в любом помещении. Проследим, чтобы все

компоненты интерьера прибыли вовремя и в надлежащем виде. Ваш интерьер будет в точности

соответствовать проекту.





Приложим максимум усилий, чтобы создать для вас удобное пространство,

в которое захочется возвращаться вновь и вновь.





Дизайн-проект - это в первую очередь прекрасная возможность продумать и увидеть свой дом!

Почувствовать себя в новом пространстве, ощутить комфорт и стиль созданный персонально

для Вас при помощи технологий 3D и VR. Бонусом будет экономия ваших сил и финансов.

Заказав проект Вы сможете контролировать свой бюджет, а так же оградите себя от проблем