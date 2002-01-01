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Golland.pro
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Квартира на Богатырском проспекте, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    Квартира на Богатырском проспекте, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    Квартира на Богатырском проспекте, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    +2
    Квартира на Богатырском проспекте
    Кухня - лофт на Чапаева, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    Кухня - лофт на Чапаева, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    Кухня - лофт на Чапаева, Golland.pro Golland.pro КухняКухонная мебель
    +5
    Кухня - лофт на Чапаева

    Дизайн, проектирование и производство индивидуальной мебели.

    С 2002 года наша компания занимается проектированием и изготовлением мебели. На протяжении всего этого времени, мы не перестаем совершенствоваться и учиться в данной области, открывая для себя новые возможности и новые технологии. Наша команда уделяет внимание каждому клиенту, стараясь уловить желания и идеи заказчика. Мы разрабатываем проект, в котором сочетаются стиль, дизайн и эргономика, исходя из установленного бюджета, производим подбор материалов и комплектующих, осуществляем контроль качества на всех этапах производства. Изготовление мебели можем смело назвать своим делом!

    Услуги
    дизайн проектирование производство
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Чапаева, 11/4
    197046 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8125000940 golland.pro
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