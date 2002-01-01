Дизайн, проектирование и производство индивидуальной мебели.
С 2002 года наша компания занимается проектированием и изготовлением мебели. На протяжении всего этого времени, мы не перестаем совершенствоваться и учиться в данной области, открывая для себя новые возможности и новые технологии. Наша команда уделяет внимание каждому клиенту, стараясь уловить желания и идеи заказчика. Мы разрабатываем проект, в котором сочетаются стиль, дизайн и эргономика, исходя из установленного бюджета, производим подбор материалов и комплектующих, осуществляем контроль качества на всех этапах производства. Изготовление мебели можем смело назвать своим делом!
- Услуги
- дизайн проектирование производство
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Чапаева, 11/4
197046 Санкт-Петербург
Россия
+7-8125000940 golland.pro