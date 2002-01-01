Дизайн, проектирование и производство индивидуальной мебели.

С 2002 года наша компания занимается проектированием и изготовлением мебели. На протяжении всего этого времени, мы не перестаем совершенствоваться и учиться в данной области, открывая для себя новые возможности и новые технологии. Наша команда уделяет внимание каждому клиенту, стараясь уловить желания и идеи заказчика. Мы разрабатываем проект, в котором сочетаются стиль, дизайн и эргономика, исходя из установленного бюджета, производим подбор материалов и комплектующих, осуществляем контроль качества на всех этапах производства. Изготовление мебели можем смело назвать своим делом!