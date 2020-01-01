SZinteriors — студия дизайна интерьеров и архитектуры в Москве.
Мы проектируем как частные жилые, так и общественные пространства.
Контекст, исходное местоположение, потребности и мечты наших клиентов являются отправными точками для каждого проекта, который мы берем в работу.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Проектирование интерьеров
- Комплектация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Победители открытого архитектурного конкурса
AQUA ПРЕСТИЖ2020г.
- (1-е место в номинации
Территория Wellness. 3D-проект)
- Победители открытого архитектурного конкурса «Only SAUNA: дизайн без границ» 2020г.
- (2-е место в номинации «3D проекты. Сауна в загородном доме»)
- Победители открытого архитектурного конкурса
- Адрес
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119421 Москва
Россия
+7-9855445944 szinteriors.com