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SZinteriors
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мансардный этаж загородного дома, SZinteriors SZinteriors Спальня в классическом стиле
    Мансардный этаж загородного дома, SZinteriors SZinteriors Спальня в классическом стиле
    Мансардный этаж загородного дома, SZinteriors SZinteriors Лестницы
    +10
    Мансардный этаж загородного дома
    Пентхаус с видом на море, SZinteriors SZinteriors Столовая комната в эклектичном стиле
    Пентхаус с видом на море, SZinteriors SZinteriors Столовая комната в эклектичном стиле
    Пентхаус с видом на море, SZinteriors SZinteriors Винные погребы в эклектичном стиле
    +9
    Пентхаус с видом на море
    Библиотека с камином, SZinteriors SZinteriors Гостиная в скандинавском стиле
    Библиотека с камином, SZinteriors SZinteriors Гостиная в скандинавском стиле
    Библиотека с камином, SZinteriors SZinteriors Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    Библиотека с камином
    Квартира в ЖК"Сердце столицы", SZinteriors SZinteriors Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК"Сердце столицы", SZinteriors SZinteriors Столовая комната в стиле модерн
    Квартира в ЖК"Сердце столицы", SZinteriors SZinteriors Гостиная в стиле модерн
    +7
    Квартира в ЖК"Сердце столицы"
    Загородный дом на Киевском шоссе, SZinteriors SZinteriors Загородные дома
    Загородный дом на Киевском шоссе, SZinteriors SZinteriors Загородные дома
    Загородный дом на Киевском шоссе, SZinteriors SZinteriors Загородные дома
    +2
    Загородный дом на Киевском шоссе
    Загородный дом на Черном море, SZinteriors SZinteriors Вилла
    Загородный дом на Черном море, SZinteriors SZinteriors Вилла
    Загородный дом на Черном море, SZinteriors SZinteriors Вилла
    Загородный дом на Черном море

    SZinteriors — студия дизайна интерьеров и архитектуры в Москве.


    Мы проектируем как частные жилые, так и общественные пространства.

    Контекст, исходное местоположение, потребности и мечты наших клиентов являются отправными точками для каждого проекта, который мы берем в работу.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Проектирование интерьеров
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Победители открытого архитектурного конкурса AQUA ПРЕСТИЖ2020г.
    • (1-е место в номинации Территория Wellness. 3D-проект)
    • Победители открытого архитектурного конкурса «Only SAUNA: дизайн без границ» 2020г.
    • (2-е место в номинации «3D проекты. Сауна в загородном доме»)
    Адрес
    119421 Москва
    Россия
    +7-9855445944 szinteriors.com
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