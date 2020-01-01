ArchimixStudio — студия дизайна интерьеров и архитектуры в Москве.





Мы проектируем как частные жилые, так и общественные пространства.

Контекст, исходное местоположение, потребности и мечты наших клиентов являются отправными точками для каждого проекта, который мы берем в работу.