Фирма «GOOD-ZABOR» работает на строительном рынке Москвы с 2012 года.

Основной вид деятельности - установка качественных и надежных заборов из древесины, профнастила, евроштакетника и сетки рабицы.

Также компания производит установку автоматических и механических ворот.

Специалисты фирмы готовы помочь установить ограждение любой сложности, отвечающее любым требованиям заказчика.

Собственное производство площадью более 2000 м2, оснащенного новым оборудованием, позволяет нам создавать заборы и калитки различной конфигурации. Каждый покупатель получает от нас бонус в виде бесплатного выезда замерщика. Мы выполняем установку ограждений протяженностью до 110 метров в день. Огромный опыт профессиональной деятельности подсказывает нам, что важной долей успеха компании является наличие собственного логистического отдела и собственных строительных бригад. Мы строго контролируем все этапы выполнения проекта, чтобы наш клиент остался доволен. Наша компания очень дорожит своей репутацией ответственного исполнителя, который всегда в сроки выполняет возложенные на себя обязательства.