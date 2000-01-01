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GOOD-ZABOR
Строители Москва
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    • GOOD-ZABOR, GOOD-ZABOR GOOD-ZABOR
    GOOD-ZABOR

    Фирма «GOOD-ZABOR» работает на строительном рынке Москвы с 2012 года. 

    Основной вид деятельности - установка качественных и надежных заборов из древесины, профнастила, евроштакетника и сетки рабицы. 

    Также компания производит установку автоматических и механических ворот. 

    Специалисты фирмы готовы помочь установить ограждение любой сложности, отвечающее любым требованиям заказчика. 

    Собственное производство площадью более 2000 м2, оснащенного новым оборудованием, позволяет нам создавать заборы и калитки различной конфигурации. Каждый покупатель получает от нас бонус в виде бесплатного выезда замерщика. Мы выполняем установку ограждений протяженностью до 110 метров в день. Огромный опыт профессиональной деятельности подсказывает нам, что важной долей успеха компании является наличие собственного логистического отдела и собственных строительных бригад. Мы строго контролируем все этапы выполнения проекта, чтобы наш клиент остался доволен. Наша компания очень дорожит своей репутацией ответственного исполнителя, который всегда в сроки выполняет возложенные на себя обязательства.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Каширское шоссе вл. 63/1
    115583 Москва
    Россия
    +7-4950854455 good-zabor.ru
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