Дизайн интерьеров -

типовой :

замер согласование материалов отделки составление сметы проекта штукатурно-малярные работы, тёплые полы монтаж сантехники и электрики подбор вариантов системы вентиляции 7. монтаж окон дверей согласно дизайн проекту натяжные потолки установка мебели, бытовой техники

Гарантия на перечень выполненных работ год.





Индивидуальный проект от 120кв.м. включает в себя:

визуализации- 3д модель проекта, чертежи,

подбор уникальных материалов от зарекомендованных производителей России и Европы.



