Дизайн интерьеров -
типовой :
- замер
- согласование материалов отделки
- составление сметы проекта
- штукатурно-малярные работы, тёплые полы
- монтаж сантехники и электрики
- подбор вариантов системы вентиляции7. монтаж окон дверей согласно дизайн проекту
- натяжные потолки
- установка мебели, бытовой техники
Гарантия на перечень выполненных работ год.
Индивидуальный проект от 120кв.м. включает в себя:
визуализации- 3д модель проекта, чертежи,
подбор уникальных материалов от зарекомендованных производителей России и Европы.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край и Большой Сочи
- Адрес
-
Ленина 100
354000 Большой Сочи
Россия
+7-9531179187 mainkate.ru