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Дизайнеры интерьера Большой Сочи
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    Дизайн интерьеров -

    типовой :

    1. замер
    2. согласование материалов отделки
    3. составление сметы проекта
    4. штукатурно-малярные работы, тёплые полы
    5. монтаж сантехники и электрики
    6. подбор вариантов системы вентиляции7. монтаж окон дверей согласно дизайн проекту
    7. натяжные потолки
    8. установка мебели, бытовой техники

    Гарантия на перечень выполненных работ год.


    Индивидуальный проект от 120кв.м. включает в себя:

    визуализации- 3д модель проекта, чертежи,

    подбор уникальных материалов от зарекомендованных производителей России и Европы.


    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Большой Сочи
    Адрес
    Ленина 100
    354000 Большой Сочи
    Россия
    +7-9531179187 mainkate.ru
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