Компания STAY PROPERTY – агентство недвижимости полного цикла и застройщик в едином лице.
Вам будет предложен полный спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в разных регионах Турции, самые низкие цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках.
За годы работы накоплен уникальный опыт, позволяющий оперативно подбирать объекты под любой бюджет и пожелания заказчика с максимальной рентабельностью.
Мы знаем потребности клиентов и самые выгодные с инвестиционной точки зрения предложения турецкого рынка.
- Услуги
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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3-я улица Ямского Поля, 9
125040 Москва
Россия
+7-4991120970 stayproperty.com