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Stay Property Недвижимость в Турции
Агенты недвижимости Москва
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    • Компания STAY PROPERTY – агентство недвижимости полного цикла и застройщик в едином лице. 

    Вам будет предложен полный спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в разных регионах Турции, самые низкие цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках. 

    За годы работы накоплен уникальный опыт, позволяющий оперативно подбирать объекты под любой бюджет и пожелания заказчика с максимальной рентабельностью. 

    Мы знаем потребности клиентов и самые выгодные с инвестиционной точки зрения предложения турецкого рынка.


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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    3-я улица Ямского Поля, 9
    125040 Москва
    Россия
    +7-4991120970 stayproperty.com
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