Компания STAY PROPERTY – агентство недвижимости полного цикла и застройщик в едином лице.

Вам будет предложен полный спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в разных регионах Турции, самые низкие цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках.

За годы работы накоплен уникальный опыт, позволяющий оперативно подбирать объекты под любой бюджет и пожелания заказчика с максимальной рентабельностью.

Мы знаем потребности клиентов и самые выгодные с инвестиционной точки зрения предложения турецкого рынка.



