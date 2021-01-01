Компания Blueberry Design Studio проектирует интерьеры любой сложности. Создадим уникальный дизайн для квартиры, коттеджа, офиса или ресторана в Киеве и по всей территории Украины. Принимаем в работу заказы от частных заказчиков, юридических лиц и застройщиков. Разрабатываем проекты с функциональным и удобным дизайном, оптимизируем пространство исходя из пожеланий клиента. Ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств. Обеспечиваем постоянный контроль реализации проекта. Компания Blueberry Design Studio является членом клуба архитекторов и дизайнеров (КАДА).



