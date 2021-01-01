Компания Blueberry Design Studio проектирует интерьеры любой сложности. Создадим уникальный дизайн для квартиры, коттеджа, офиса или ресторана в Киеве и по всей территории Украины. Принимаем в работу заказы от частных заказчиков, юридических лиц и застройщиков. Разрабатываем проекты с функциональным и удобным дизайном, оптимизируем пространство исходя из пожеланий клиента. Ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств. Обеспечиваем постоянный контроль реализации проекта. Компания Blueberry Design Studio является членом клуба архитекторов и дизайнеров (КАДА).
- Услуги
- Ремонт под ключ
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Дизайн ресторана
- Регионы обслуживания
- Киев и Киевская область
- Адрес
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Оболонский проспект 16е
03057 Киев
Украина
+380-993690699 blueberry-design.com.ua