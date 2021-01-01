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Blueberry Design Studio
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект квартиры в стиле минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в стиле минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в стиле минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +24
    Дизайн проект квартиры в стиле минимализм
    Дизайн интерьера квартиры в стилях Современный и Минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio балконы
    Дизайн интерьера квартиры в стилях Современный и Минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера квартиры в стилях Современный и Минимализм, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
    +30
    Дизайн интерьера квартиры в стилях Современный и Минимализм
    Дизайн интерьера для квартиры в стиле Гранж, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio балконы
    Дизайн интерьера для квартиры в стиле Гранж, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Спальня в стиле лофт
    Дизайн интерьера для квартиры в стиле Гранж, Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Спальня в стиле лофт
    +30
    Дизайн интерьера для квартиры в стиле Гранж
    Дизайн интерьера для частного дома, с. Зазимье, Киевская обл., Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера для частного дома, с. Зазимье, Киевская обл., Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Кухня в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера для частного дома, с. Зазимье, Киевская обл., Blueberry Design Studio Blueberry Design Studio Столовая комната в скандинавском стиле
    +9
    Дизайн интерьера для частного дома, с. Зазимье, Киевская обл.

    Компания Blueberry Design Studio проектирует интерьеры любой сложности. Создадим уникальный дизайн для квартиры, коттеджа, офиса или ресторана в Киеве и по всей территории Украины. Принимаем в работу заказы от частных заказчиков, юридических лиц и застройщиков. Разрабатываем проекты с функциональным и удобным дизайном, оптимизируем пространство исходя из пожеланий клиента. Ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств. Обеспечиваем постоянный контроль реализации проекта. Компания Blueberry Design Studio является членом клуба архитекторов и дизайнеров (КАДА).


    Услуги
    • Ремонт под ключ
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    • Дизайн ресторана
    Регионы обслуживания
    Киев и Киевская область
    Адрес
    Оболонский проспект 16е
    03057 Киев
    Украина
    +380-993690699 blueberry-design.com.ua

    Отзыв

    Георгий Марков Георгий Марков
    Прекрасно справились с дизайном и ремонтом. Предлагают решения под ключ, берут полностью всю организацию ремонта под свой контроль. Работают с заключением договора, есть возможность вживую увидеть готовые обьекты.
    6 месяцев назад
    Дата проекта: Октябрь 2021
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    lukashiv.vt
    Обращался в данную студию насчет дизайна для квартиры в новострое. С дизайнером работалось легко, в плане коммуникации идеально - без лишней воды, по делу, профессионально. Особенно доволен сопровождением ремонта. Получилось как на визуализации. Условия - лояльные, оплата поэтапная. Сделано было под ключ, по срокам четко. Остался доволен и качеством и подходом к работе.
    7 месяцев назад
    Дата проекта: Март 2021
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