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Пятый элемент
Дизайнеры интерьера Кострома
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Рабочий кабинет, Пятый элемент Пятый элемент Рабочий кабинет в классическом стиле
    Рабочий кабинет, Пятый элемент Пятый элемент Рабочий кабинет в классическом стиле
    Рабочий кабинет, Пятый элемент Пятый элемент Рабочий кабинет в классическом стиле
    +1
    Рабочий кабинет
    Спальня, Пятый элемент Пятый элемент Спальня в классическом стиле
    Спальня, Пятый элемент Пятый элемент Спальня в классическом стиле
    Спальня, Пятый элемент Пятый элемент Спальня в классическом стиле
    +9
    Спальня
    Санузел, Пятый элемент Пятый элемент Ванная в классическом стиле
    Санузел, Пятый элемент Пятый элемент Ванная в классическом стиле
    Санузел, Пятый элемент Пятый элемент Ванная в классическом стиле
    +8
    Санузел
    Гостиная, Пятый элемент Пятый элемент Гостиная в классическом стиле
    Гостиная, Пятый элемент Пятый элемент Гостиная в классическом стиле
    Гостиная, Пятый элемент Пятый элемент Гостиная в классическом стиле
    +10
    Гостиная

    Студия "Пятый элемент" более 15 лет занимается проектированием интерьеров. За этот период наша студия разработала большое количество уникальных дизайнерских решений для наших заказчиков. Основные направления работы студии "Пятый элемент" - интерьерный дизайн для жилых и коммерческих помещений. Если Вы хотели бы более подробно ознакомиться с нашими 

    работами и хотели бы получить консультацию, то ждем Вас в нашем офисе. Так же наша студия работает удалено!


    Услуги
    Дизайн интерьера и 3D-визуализация
    Регионы обслуживания
    Кострома
    Адрес
    ул. Ивана Сусанина, 41, оф. 49, 3 этаж
    156005 Кострома
    Россия
    +7-9536470746
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