Студия "Пятый элемент" более 15 лет занимается проектированием интерьеров. За этот период наша студия разработала большое количество уникальных дизайнерских решений для наших заказчиков. Основные направления работы студии "Пятый элемент" - интерьерный дизайн для жилых и коммерческих помещений. Если Вы хотели бы более подробно ознакомиться с нашими

работами и хотели бы получить консультацию, то ждем Вас в нашем офисе. Так же наша студия работает удалено!



