Студия "Пятый элемент" более 15 лет занимается проектированием интерьеров. За этот период наша студия разработала большое количество уникальных дизайнерских решений для наших заказчиков. Основные направления работы студии "Пятый элемент" - интерьерный дизайн для жилых и коммерческих помещений. Если Вы хотели бы более подробно ознакомиться с нашими
работами и хотели бы получить консультацию, то ждем Вас в нашем офисе. Так же наша студия работает удалено!
- Услуги
- Дизайн интерьера и 3D-визуализация
- Регионы обслуживания
- Кострома
- Адрес
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ул. Ивана Сусанина, 41, оф. 49, 3 этаж
156005 Кострома
Россия
+7-9536470746