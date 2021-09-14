Моя команда - это опытные специалисты, которые ведут проект от первого чертежа, до последнего кирпичика! Можете быть уверенны - Ваш объект в надежных руках! Мы не только знаем свое дело, но и умеем адаптировать дизайн под видение клиента. Мы четко следуем плану и графику. Все этапы: создание проекта, дизайн-квартиры и ремонт проводятся по согласованному алгоритму, выверенному годами! За демократичную цену Вы получите максимально качественный, продуманный, современный дизайн интерьера, разработанный индивидуально под Ваш объект!

Услуги Дизайн интерьеров жилых и коммерческих помещений Регионы обслуживания Республика Крым

Москва

Краснодарский край

Ялта (міський округ) Адрес Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 26 В

298600 Ялта (міський округ)

Россия

+7-9782242530 dsol-interiors.ru