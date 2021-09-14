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D.Sol Interiors
Дизайнеры интерьера Ялта (міський округ)
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера для сети ресторанов, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комнатаАксессуары и декор
    Дизайн интерьера для сети ресторанов, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комнатаАксессуары и декор
    Дизайн интерьера для сети ресторанов, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Балкон, веранда и террасаМебель
    +2
    Дизайн интерьера для сети ресторанов
    Дизайн интерьера ресторана в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комната в средиземноморском стиле
    Дизайн интерьера ресторана в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комнатаАксессуары и декор
    Дизайн интерьера ресторана в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комнатаАксессуары и декор
    +10
    Дизайн интерьера ресторана в Сербии
    Дизайн интерьера квартиры в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Спальная комната Аксессуары и декор Серый
    Дизайн интерьера квартиры в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Спальная комната Аксессуары и декор
    Дизайн интерьера квартиры в Сербии, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Спальная комната Аксессуары и декор
    +9
    Дизайн интерьера квартиры в Сербии
    Дизайн интерьера квартиры, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Детская комнатаАксессуары и декор Бирюзовый
    Дизайн интерьера квартиры, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Детская комнатаАксессуары и декор Розовый
    Дизайн интерьера квартиры, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Детская комнатаАксессуары и декор Бирюзовый
    +7
    Дизайн интерьера квартиры
    Дизайн интерьера для гостиничного комплекса, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
    Дизайн интерьера для гостиничного комплекса, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
    Дизайн интерьера для гостиничного комплекса, D.Sol Interiors D.Sol Interiors Столовая комнатаАксессуары и декор
    +8
    Дизайн интерьера для гостиничного комплекса
    Дизайн, D.Sol Interiors D.Sol Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Дизайн, D.Sol Interiors D.Sol Interiors ГостинаяАксессуары и декорации
    Дизайн, D.Sol Interiors D.Sol Interiors ГостинаяОсвещение
    +7
    Дизайн
    Показать все 7 проекты
    Моя команда - это опытные специалисты, которые ведут проект от первого чертежа, до последнего кирпичика! Можете быть уверенны - Ваш объект в надежных руках! Мы не только знаем свое дело, но и умеем адаптировать дизайн под видение клиента. Мы четко следуем плану и графику. Все этапы: создание проекта, дизайн-квартиры и ремонт проводятся по согласованному алгоритму, выверенному годами! За демократичную цену Вы получите максимально качественный, продуманный, современный дизайн интерьера, разработанный индивидуально под Ваш объект!
    Услуги
    Дизайн интерьеров жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    • Республика Крым
    • Москва
    • Краснодарский край
    • Ялта (міський округ)
    Адрес
    Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 26 В
    298600 Ялта (міський округ)
    Россия
    +7-9782242530 dsol-interiors.ru
    Законное владение

    Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 26 В

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