Моя команда - это опытные специалисты, которые ведут проект от первого чертежа, до последнего кирпичика! Можете быть уверенны - Ваш объект в надежных руках! Мы не только знаем свое дело, но и умеем адаптировать дизайн под видение клиента. Мы четко следуем плану и графику. Все этапы: создание проекта, дизайн-квартиры и ремонт проводятся по согласованному алгоритму, выверенному годами! За демократичную цену Вы получите максимально качественный, продуманный, современный дизайн интерьера, разработанный индивидуально под Ваш объект!
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Республика Крым
- Москва
- Краснодарский край
- Ялта (міський округ)
- Адрес
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Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 26 В
298600 Ялта (міський округ)
Россия
+7-9782242530 dsol-interiors.ru
Законное владение
Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 26 В