КИПАРИС - студия дизайна интерьера в Москве. Наш коллектив состоит из талантливых квалифицированных специалистов, и работает над каждым проектом комплексно и глубоко. Вы можете рассчитывать на полное сопровождение проекта, на работу с «чистого листа» или перевоплощение, перепланировку существующего интерьера.
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- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Можайское шоссе, вл165
121596 Москва
Россия
+7-9690306060 keeparis.ru