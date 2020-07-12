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KEEPARIS interior bar
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК АКАДЕМИКА ПАВЛОВА , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в скандинавском стиле Зеленый
    ЖК АКАДЕМИКА ПАВЛОВА , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в скандинавском стиле Желтый
    ЖК АКАДЕМИКА ПАВЛОВА , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в скандинавском стиле
    +14
    ЖК АКАДЕМИКА ПАВЛОВА
    КП ФУТУРО ПАРК , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в стиле лофт
    КП ФУТУРО ПАРК , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в стиле лофт
    КП ФУТУРО ПАРК , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в стиле лофт
    +14
    КП ФУТУРО ПАРК
    ЖК Пикассо, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Кухня в стиле минимализм
    ЖК Пикассо, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Кухня в стиле минимализм
    ЖК Пикассо, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Кухня в стиле минимализм
    +18
    ЖК Пикассо
    ЖК Нормандия , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Нормандия , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Нормандия , KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    +16
    ЖК Нормандия
    ЖК Скандинавия, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Скандинавия, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Скандинавия, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    +20
    ЖК Скандинавия
    ЖК Татьянин Парк, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Татьянин Парк, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    ЖК Татьянин Парк, KEEPARIS interior bar KEEPARIS interior bar Гостиная в классическом стиле
    +18
    ЖК Татьянин Парк
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    КИПАРИС - студия дизайна интерьера в Москве. Наш коллектив состоит из талантливых квалифицированных специалистов, и работает над каждым проектом комплексно и глубоко. Вы можете рассчитывать на полное сопровождение проекта, на работу с «чистого листа» или перевоплощение, перепланировку существующего интерьера.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартиры
    • Дизайн интерьера
    • План дома
    • Ремонт квартиры
    • Элитный ремонт
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Домик у бассейна под ключ
    • Проект дома на заказ
    • Проектирование конструкций
    • Проектирование участка
    • Ремонт квартир и домов
    • Строительство минидомов
    • Чертежи на заказ
    • Энергосберегающие дома
    • Ремонт квартир
    • Евроремонт
    • Дизайн-проект
    • Дизайн для ресторанов и кафе
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    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Можайское шоссе, вл165
    121596 Москва
    Россия
    +7-9690306060 keeparis.ru

    Отзыв

    Nastya Mkrtychyan
    Обратились в KEEPARIS interior bar по отзывам соседей из ЖК и не пожалели. Гаянэ отзывчивый, доброжелательный и внимательный специалист. Она и её команда совершили чудо!!!!!!! Учли все мои пожелания и сделали интерьер моей мечты!!! Строители были довольны чертежной документацией, потому что все четко и сошлось!!! Я довольна и всем советую обращаться к Гаянэ за дизайном квартиры!!!!
    2 месяца назад
    Дата проекта: Февраль 2022
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