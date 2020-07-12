КИПАРИС - студия дизайна интерьера в Москве. Наш коллектив состоит из талантливых квалифицированных специалистов, и работает над каждым проектом комплексно и глубоко. Вы можете рассчитывать на полное сопровождение проекта, на работу с «чистого листа» или перевоплощение, перепланировку существующего интерьера.