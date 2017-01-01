Компания ООО "Таргет" осуществляет услуги по изготовлению металлоконструкций на заказ!





Выгодные цены на все товары! Большой ассортимент профнастила, изделий из металла, а также изделий из нержавеющей стали! Являемся официальным дилером Grand Line!

С 2017 года компания Трек-Металл исправно выполняет свои обязательства сфере поставок черного и цветного металлопроката.

Сегодня наши филиалы представлены офисами продаж(склад) в двух регионах:

— Поволжский округ, г. Тольятти.

— Центральный округ, г. Москва.

В 2018 году к Складскому комплексу добавилась производственная площадка в г. Москва.

Производственные мощности нашей компании позволяют осуществлять обширный спектр услуг:

— Обработка металла (Сварочные работы, Гибка/Вальцовка, токарно-фрезерные работы)

— Изготовление металлоконструкций

— Плазменная/Лазерная резка металла

— Рубка металла гильотиной

— Окраска металла (грунтование, эмаль, порошковая)

Слаженная работа конструкторов и инженеров технологов, позволила максимально оптимизировать каждый отдельно взятый технологический процесс. Результатом этой кропотливой работы является качественно, а главное в кратчайшие сроки выполненные задачи, поставленные нашими заказчиками.

Наши складские комплексы работают 7 дней в неделю, в круглосуточном режиме.

Данный факт и наличие собственного автопарка позволяет выстраивать самые сложные маршруты нашим логистам.

Машина с металлом приезжает на объект в удобное для Вас время:

— КРУГЛОСУТОЧНО!

— По необходимости — поставка в день обращения!

Мы продолжаем активно развивать профессиональные компетенции наших сотрудников. Желание не останавливаться на достигнутом помогает идти в ногу со временем, создавая более комфортные условия для работы наших клиентов.



