Компания ООО "Таргет" осуществляет услуги по изготовлению металлоконструкций на заказ!
Выгодные цены на все товары! Большой ассортимент профнастила, изделий из металла, а также изделий из нержавеющей стали! Являемся официальным дилером Grand Line!
С 2017 года компания Трек-Металл исправно выполняет свои обязательства сфере поставок черного и цветного металлопроката.
Сегодня наши филиалы представлены офисами продаж(склад) в двух регионах:
— Поволжский округ, г. Тольятти.
— Центральный округ, г. Москва.
В 2018 году к Складскому комплексу добавилась производственная площадка в г. Москва.
Производственные мощности нашей компании позволяют осуществлять обширный спектр услуг:
— Обработка металла (Сварочные работы, Гибка/Вальцовка, токарно-фрезерные работы)
— Изготовление металлоконструкций
— Плазменная/Лазерная резка металла
— Рубка металла гильотиной
— Окраска металла (грунтование, эмаль, порошковая)
Слаженная работа конструкторов и инженеров технологов, позволила максимально оптимизировать каждый отдельно взятый технологический процесс. Результатом этой кропотливой работы является качественно, а главное в кратчайшие сроки выполненные задачи, поставленные нашими заказчиками.
Наши складские комплексы работают 7 дней в неделю, в круглосуточном режиме.
Данный факт и наличие собственного автопарка позволяет выстраивать самые сложные маршруты нашим логистам.
Машина с металлом приезжает на объект в удобное для Вас время:
— КРУГЛОСУТОЧНО!
— По необходимости — поставка в день обращения!
Мы продолжаем активно развивать профессиональные компетенции наших сотрудников. Желание не останавливаться на достигнутом помогает идти в ногу со временем, создавая более комфортные условия для работы наших клиентов.
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Электродная 2, стр 12-13-14, 2 этаж, пом XI, ком №12
111524 Москва
Россия
+7-4950213286 trek-metall.ru