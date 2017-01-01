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Трек-Металл Изготовление металоконструкций на заказ
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    • Компания ООО "Таргет" осуществляет услуги по изготовлению металлоконструкций на заказ!


    Выгодные цены на все товары!  Большой ассортимент профнастила, изделий из металла, а также изделий из нержавеющей стали! Являемся официальным дилером Grand Line!

    С 2017 года компания Трек-Металл исправно выполняет свои обязательства сфере поставок черного и цветного металлопроката.

    Сегодня наши филиалы представлены офисами продаж(склад) в двух регионах:

    — Поволжский округ, г. Тольятти.

    — Центральный округ, г. Москва.

    В 2018 году к Складскому комплексу добавилась производственная площадка в г. Москва.

    Производственные мощности нашей компании позволяют осуществлять обширный спектр услуг:

    — Обработка металла (Сварочные работы,  Гибка/Вальцовка, токарно-фрезерные работы)

    — Изготовление металлоконструкций

    — Плазменная/Лазерная резка металла

    — Рубка металла гильотиной

    — Окраска металла (грунтование, эмаль, порошковая)

    Слаженная работа конструкторов и инженеров технологов, позволила максимально оптимизировать каждый отдельно взятый технологический процесс. Результатом этой кропотливой работы является качественно, а главное в кратчайшие сроки выполненные  задачи, поставленные нашими заказчиками.

    Наши складские комплексы работают 7 дней в неделю, в круглосуточном режиме.

    Данный факт и наличие собственного автопарка позволяет выстраивать самые сложные маршруты нашим логистам.

    Машина с металлом приезжает на объект в удобное для Вас время:

    — КРУГЛОСУТОЧНО!

    — По необходимости — поставка в день обращения!

    Мы продолжаем активно развивать профессиональные компетенции наших сотрудников. Желание не останавливаться на достигнутом помогает идти в ногу со временем, создавая более комфортные условия для работы наших клиентов.


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    • нержавеющая сталь
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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Электродная 2, стр 12-13-14, 2 этаж, пом XI, ком №12
    111524 Москва
    Россия
    +7-4950213286 trek-metall.ru
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