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ALPHENBERG
Плитка и камень Москва
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Проекты

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    • Винтовая лестница в отделке кожаной плиткой Alphenberg, ALPHENBERG ALPHENBERG Конференц-центры в стиле модерн Плитка Красный
    Винтовая лестница в отделке кожаной плиткой Alphenberg, ALPHENBERG ALPHENBERG Конференц-центры в стиле модерн Плитка Красный
    Винтовая лестница в отделке кожаной плиткой Alphenberg, ALPHENBERG ALPHENBERG Конференц-центры в стиле модерн Плитка Красный
    Винтовая лестница в отделке кожаной плиткой Alphenberg

    Голландская компания Alphenberg является ведущим мировым брендом по производству элитного отделочного материала — кожаной плитки ручной работы из шкур дикого буйвола для абсолютно любых поверхностей в интерьерах, от пола и стен, до лестничных перил и дверных ручек.

    Использование кожи в интерьерах отражает последние тенденции мирового дизайна, придает изысканность, уют и гармонию, подчеркивает вкус и высокий статус владельца. В свою очередь, продукция от Alphenberg — это первое, что бросается в глаза в любом помещении, ведь от нее просто невозможно оторвать взгляд.

    Кожаная плитка производится в Нидерландах в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. В ходе производства достигается прочность и долговечность кожи, сохраняется ее натуральная фактура, с помощью дальнейшей окраски придаются различные цвета, наносятся всевозможные тиснения, с помощью лазера выжигаются любые логотипы и названия, с помощью специального оборудования создаются картины.

    Продукция Alphenberg является экологически чистой, огнестойкой, звукопоглощающей, обладает хорошей светоустойчивостью.

    Благодаря уникальной природной фактуре кожи, в мире не встречается двух одинаковых кожаных плиток, соответственно, каждый интерьер приобретает индивидуальность, свойственную только ему.

    Ассортимент продукции Alphenberg:
    кожаная плитка без основы для любых поверхностей в интерьере; кожаная плитка без основы с тиснениями; кожаные панели (мягкие и твердые) для стен (помимо кожи, возможно исполнение в алькантаре, ткани, кожзаме); кожаные ковры; кожаная мозаика; кожаная плитка для прямого контакта с водой (душевые кабины, чаши бассейнов); лазерные надписи, логотипы и картины на коже с сохранением природного цвета; цветные картины на кожаной плитке; инкрустация кожаной плитки драгоценными камнями; аппликации из кожи.

    Несомненными преимуществами продукции Alphenberg являются: экологическая чистота и натуральность; неповторимая красота натуральной фактуры кожи; высочайшее качество; долговечность использования; широкий спектр применения — от полов и стен до мебели и лестниц; Конкурентные цены и наличие индивидуальных условий; удобство эксплуатации. 

    Услуги
    • кожаная плитка без основы для любых поверхностей в интерьере; кожаная плитка без основы с тиснениями; кожаные панели (мягкие и твердые) для стен (помимо кожи
    • возможно исполнение в алькантаре
    • ткани
    • кожзаме); кожаные ковры; кожаная мозаика; кожаная плитка для прямого контакта с водой (душевые кабины
    • чаши бассейнов); лазерные надписи
    • логотипы и картины на коже с сохранением природного цвета; цветные картины на кожаной плитке; инкрустация кожаной плитки драгоценными камнями; аппликации из кожи
    Регионы обслуживания
    Россия и Казахстан
    Адрес
    улица Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7, 1 этаж (центр дизайна Artplay)
    105120 Москва
    Россия
    +7-9037550350 www.alphenberg.ru
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