Голландская компания Alphenberg является ведущим мировым брендом по производству элитного отделочного материала — кожаной плитки ручной работы из шкур дикого буйвола для абсолютно любых поверхностей в интерьерах, от пола и стен, до лестничных перил и дверных ручек.

Использование кожи в интерьерах отражает последние тенденции мирового дизайна, придает изысканность, уют и гармонию, подчеркивает вкус и высокий статус владельца. В свою очередь, продукция от Alphenberg — это первое, что бросается в глаза в любом помещении, ведь от нее просто невозможно оторвать взгляд.

Кожаная плитка производится в Нидерландах в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. В ходе производства достигается прочность и долговечность кожи, сохраняется ее натуральная фактура, с помощью дальнейшей окраски придаются различные цвета, наносятся всевозможные тиснения, с помощью лазера выжигаются любые логотипы и названия, с помощью специального оборудования создаются картины.

Продукция Alphenberg является экологически чистой, огнестойкой, звукопоглощающей, обладает хорошей светоустойчивостью.

Благодаря уникальной природной фактуре кожи, в мире не встречается двух одинаковых кожаных плиток, соответственно, каждый интерьер приобретает индивидуальность, свойственную только ему.

Ассортимент продукции Alphenberg:

кожаная плитка без основы для любых поверхностей в интерьере; кожаная плитка без основы с тиснениями; кожаные панели (мягкие и твердые) для стен (помимо кожи, возможно исполнение в алькантаре, ткани, кожзаме); кожаные ковры; кожаная мозаика; кожаная плитка для прямого контакта с водой (душевые кабины, чаши бассейнов); лазерные надписи, логотипы и картины на коже с сохранением природного цвета; цветные картины на кожаной плитке; инкрустация кожаной плитки драгоценными камнями; аппликации из кожи.

Несомненными преимуществами продукции Alphenberg являются: экологическая чистота и натуральность; неповторимая красота натуральной фактуры кожи; высочайшее качество; долговечность использования; широкий спектр применения — от полов и стен до мебели и лестниц; Конкурентные цены и наличие индивидуальных условий; удобство эксплуатации.