Группа компаний "Террадек" специализируется на строительстве террас. Компания является известным российским производителем террасной доски и фасадных панелей из древесно-полимерного композита. Также Террадек является генеральным дилером бельгийского производителя террасных и фасадных систем из ДПК Twinson.
Мы строим террасы с любовью
- Услуги
- строительство террас; производство террасной доски и фасадных панелей из ДПК
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область Россия
- Адрес
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Кутузовский проспект, д.12, стр.3
121248 Москва
Россия
+7-4956498447 terradeck.ru
Законное владение
121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3