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Террадек
Террасы и дворики Москва
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Террасы с видом на идеальный сад, Террадек Террадек Балкон и терраса в классическом стиле ДПК Бежевый
    Террасы с видом на идеальный сад, Террадек Террадек Балкон и терраса в классическом стиле ДПК Бежевый
    Террасы с видом на идеальный сад, Террадек Террадек Балкон и терраса в классическом стиле ДПК Бежевый
    +9
    Террасы с видом на идеальный сад
    Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, Террадек Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
    Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, Террадек Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
    Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, Террадек Террадек Терраса в средиземноморском стиле ДПК Бежевый
    +10
    Терраса Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

    Группа компаний "Террадек" специализируется на строительстве террас. Компания является известным российским производителем террасной доски и фасадных панелей из древесно-полимерного композита. Также Террадек является генеральным дилером  бельгийского производителя террасных и фасадных систем из ДПК Twinson.

    Мы строим террасы с любовью

    Услуги
    строительство террас; производство террасной доски и фасадных панелей из ДПК
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область Россия
    Адрес
    Кутузовский проспект, д.12, стр.3
    121248 Москва
    Россия
    +7-4956498447 terradeck.ru
    Законное владение

    121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3

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