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Невал Услуги электромонтажа
Электрики Москва
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Услуги

  • Электромонтаж
  • проектирование электроснабжения
  • стоимость электромонтажа
  • промышленный электромонтаж
  • пусконаладочные работы
  • монтаж щитка
  • прокладка электрики
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    • Мы оказываем полный спектр услуг по электромонтажу «под ключ». 


    Специалисты компании Невал выполнят работу качественно и в срок. Электромонтаж любой сложности по низким ценам «под ключ».

    Основные направления нашей деятельности — внедрение автоматизированных систем управления производством, сборка низковольтных комплектных устройств, электромонтаж. Мы специализируемся на монтаже щитового оборудования, прокладке силовых и слаботочных сетей, разрабатываем проекты по электроснабжению. Также мы занимаемся реконструкцией и модернизацией уже действующих внутренних сетей. Внедрение автоматизации производства включает подбор и установку оборудования, программирование контроллеров, разработку программного обеспечения для автоматизации технологических процессов.

    Мы реализовали более 100 проектов, от небольших до масштабных. Наши клиенты — крупные и средние предприятия, малый бизнес и частные заказчики.


    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Бутлерова, д. 17, к. 95, оф. 65
    117342 Москва
    Россия
    +7-4951336532 neval77.ru
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