Мы оказываем полный спектр услуг по электромонтажу «под ключ».





Специалисты компании Невал выполнят работу качественно и в срок. Электромонтаж любой сложности по низким ценам «под ключ».

Основные направления нашей деятельности — внедрение автоматизированных систем управления производством, сборка низковольтных комплектных устройств, электромонтаж. Мы специализируемся на монтаже щитового оборудования, прокладке силовых и слаботочных сетей, разрабатываем проекты по электроснабжению. Также мы занимаемся реконструкцией и модернизацией уже действующих внутренних сетей. Внедрение автоматизации производства включает подбор и установку оборудования, программирование контроллеров, разработку программного обеспечения для автоматизации технологических процессов.

Мы реализовали более 100 проектов, от небольших до масштабных. Наши клиенты — крупные и средние предприятия, малый бизнес и частные заказчики.



