Мы оказываем полный спектр услуг по электромонтажу «под ключ».
Специалисты компании Невал выполнят работу качественно и в срок. Электромонтаж любой сложности по низким ценам «под ключ».
Основные направления нашей деятельности — внедрение автоматизированных систем управления производством, сборка низковольтных комплектных устройств, электромонтаж. Мы специализируемся на монтаже щитового оборудования, прокладке силовых и слаботочных сетей, разрабатываем проекты по электроснабжению. Также мы занимаемся реконструкцией и модернизацией уже действующих внутренних сетей. Внедрение автоматизации производства включает подбор и установку оборудования, программирование контроллеров, разработку программного обеспечения для автоматизации технологических процессов.
Мы реализовали более 100 проектов, от небольших до масштабных. Наши клиенты — крупные и средние предприятия, малый бизнес и частные заказчики.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Бутлерова, д. 17, к. 95, оф. 65
117342 Москва
Россия
+7-4951336532 neval77.ru