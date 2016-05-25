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JConcept
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Роскошная спальня, JConcept JConcept Спальная комната Кровати и изголовья
    Роскошная спальня
    Греческий стиль, JConcept JConcept ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Греческий стиль

    Мы - команда талантливых, креативных и очень доброжелательных архитекторов-дизайнеров, которых объединяет любовь к красоте.

    Для нас важно не только достижение успеха в своей работе, но и сам ее процесс – привнесение красоты в дома наших клиентов и ощущение того, что мы делаем наш Мир немного прекраснее. 

    Мы продолжаем учиться и совершенствоваться, обращаясь к опыту наших коллег из прошлого и современности.

    Мы верим, что человек, который создает, будь то дизайнер или архитектор, может менять, воспитывать вкус своих клиентов. Он может рассказать, что сегодня модно, с чем будет комфортно, а чего делать не стоит.

    Архитектура для нас не только наше ремесло, но также и искусство. Искусство объединять разные, порой противоречивые вещи в единое гармоничное пространство - дом Вашей мечты!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Илимская дом 5
    127576 Москва
    Россия
    +7-4993900789 jconcept.ru
    Законное владение

    Москва ул. Илимская д.5 к.2

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