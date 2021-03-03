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Уличные шторы для беседок и веранд
Дача – любимое место отдыха многих семей, а беседка позволяет
проводить это прекрасное время еще ближе к природе. Именно она является одним
из самых стильных и эффектных элементов приусадебного участка и, часто,
предметом гордости.
Еще недавно мы радостно встречали лето, и вот уже дни становятся все короче, а на деревьях появляются первые желтые листья. Как провести оставшиеся теплые недели с наибольшей пользой? Может быть построить кирпичный мангал или дере…
Самая прекрасная пора года – лето – в самом разгаре! А значит все проекты сегодня будут посвящены беззаботной жизни на лоне природы. Отдохнуть от суеты большого города, испытать новые ощущения, научиться создавать что-то своими ру…