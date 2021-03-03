Топ 5 – Лучшие проекты недели

Еще недавно мы радостно встречали лето, и вот уже дни становятся все короче, а на деревьях появляются первые желтые листья. Как провести оставшиеся теплые недели с наибольшей пользой? Может быть построить кирпичный мангал или дере…

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