Арнапресс – новостное агентство Казахстана входящее в ТОП 10 информационных порталов страны.

В онлайн газете Arnapress ежедневно публикуются десятки актуальных сюжетов на такие темы как: общество, наука, политика, спорт, астропрогноз и многие другие.

Корреспонденты и репортеры онлайн газеты также ежедневно выезжают на места происшествий или значимых событий региона для съемки видеорепортажей, которые затем публикуются на сайте.

Арнапресс доступен и на крупнейших социальных площадках – фейсбук, в контакте, инстаграм, яндекс дзен.

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