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Arnapress Самые Актуальные Новости Казахстана
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    • Арнапресс – новостное агентство Казахстана входящее в ТОП 10 информационных порталов страны.

    В онлайн газете Arnapress ежедневно публикуются десятки актуальных сюжетов на такие темы как: общество, наука, политика, спорт, астропрогноз и многие другие.

    Корреспонденты и репортеры онлайн газеты также ежедневно выезжают на места происшествий или значимых событий региона для съемки видеорепортажей, которые затем публикуются на сайте.

    Арнапресс доступен и на крупнейших социальных площадках – фейсбук, в контакте, инстаграм, яндекс дзен. 

    Подписывайтесь на наши каналы и всегда будете в курсе последних новостей из первых уст.

    Кроме того вы можете прислать свою новость, о событии свидетелем которого вы являлись, в текстовом или видео формате. 

    Редакторы Arnapress с удовольствием обработают ваш материал и опубликуют в тот же день.

    Услуги
    • новости
    • события
    • происшествия
    • общество
    • политика
    • информация
    Регионы обслуживания
    Семей
    Адрес
    ул. Мангелик Ел, 26, 1 подъезд, 2 этаж, каб. 127
    071400 Семей
    Казахстан
    +7-7084671261 www.arnapress.kz
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