CityLight – это светотехническая компания полного цикла, мы специализируемся на создании комплексных световых решений, являющихся знаковыми в общественной и культурной жизни горожан: разрабатываем световые мастер-планы городов, дизайн-концепции освещения, проектно-сметную документацию, осуществляем поставку оборудования, строительно-монтажные работы, диагностику и обслуживание. Наша компания входит в число ведущих светотехнических компаний, действующих на рынке архитектурно-художественного освещения России, нам доверяют крупнейшие заказчики:
администрации городов, промышленные холдинги, крупные застройщики, государственные и частные организации.
- Услуги
- Разработка концепции освещения (2D/3D дизайн-проект освещения)
- Проектно- сметная документация
- Поставка оборудования
- Монтаж
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Садовническая улица 76/71 строение 1
127410 Москва
Россия
+7-4993721802 ct-light.ru