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CityLight (СитиЛайт) Архитектурно-художественное освещение
Инжиниринговые компании Москва
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    • Архитектурное освещение, CityLight (СитиЛайт) Архитектурно-художественное освещение CityLight (СитиЛайт) Архитектурно-художественное освещение Коммерческие помещения Многоцветный
    Архитектурное освещение

    CityLight – это светотехническая компания полного цикла, мы специализируемся на создании комплексных световых решений, являющихся знаковыми в общественной и культурной жизни горожан: разрабатываем световые мастер-планы городов, дизайн-концепции освещения, проектно-сметную документацию, осуществляем поставку оборудования, строительно-монтажные работы, диагностику и обслуживание. Наша компания входит в число ведущих светотехнических компаний, действующих на рынке архитектурно-художественного освещения России, нам доверяют крупнейшие заказчики:

    администрации городов, промышленные холдинги, крупные застройщики, государственные и частные организации.

    Услуги
    • Разработка концепции освещения (2D/3D дизайн-проект освещения)
    • Проектно- сметная документация
    • Поставка оборудования
    • Монтаж
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Садовническая улица 76/71 строение 1
    127410 Москва
    Россия
    +7-4993721802 ct-light.ru
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