CityLight – это светотехническая компания полного цикла, мы специализируемся на создании комплексных световых решений, являющихся знаковыми в общественной и культурной жизни горожан: разрабатываем световые мастер-планы городов, дизайн-концепции освещения, проектно-сметную документацию, осуществляем поставку оборудования, строительно-монтажные работы, диагностику и обслуживание. Наша компания входит в число ведущих светотехнических компаний, действующих на рынке архитектурно-художественного освещения России, нам доверяют крупнейшие заказчики:

администрации городов, промышленные холдинги, крупные застройщики, государственные и частные организации.