Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ECHO | студия дизайна
Дизайнеры Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Титул | Санузел, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Ванная комната в стиле минимализм
    Титул | Санузел, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Ванная комната в стиле минимализм
    Титул | Санузел, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    Титул | Санузел
    Титул | Спальня, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    Титул | Спальня, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    Титул | Спальня, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    +13
    Титул | Спальня
    Титул | Кухня-гостиная, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Титул | Кухня-гостиная, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Титул | Кухня-гостиная, ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +15
    Титул | Кухня-гостиная

    ECHO — это команда профессиональных дизайнеров и архитекторов.


    Мы проектируем современные минималистичные интерьеры, используя натуральные материалы, функциональную мебель и геометричные формы.


    Для нас минимализм - это философия и мировоззрение. Способ спастись от ускоряющегося темпа жизни, стремление создать незахламлённое светлое пространство, полное спокойствия и гармонии.


    Наша команда оказывает полный спектр услуг, начиная от разработки подробного дизайн-проекта, заканчивая комплектацией и авторским сопровождением.


    Мы создаём уникальные интерьеры в Москве и по всему миру.

    Услуги
    Дизайн-проект частных и общественных интерьеров; Комплектация; Авторский надзор; Дистанционное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва; весь мир
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9268688984 echo-studio.ru

    Отзыв

    ECHO | студия дизайна ECHO | студия дизайна
    Полностью довольна сотрудничеству со студией!
    10 месяцев назад
    Дата проекта: Ноябрь 2020
    Редактировать
      Add SEO element