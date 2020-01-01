ECHO — это команда профессиональных дизайнеров и архитекторов.
Мы проектируем современные минималистичные интерьеры, используя натуральные материалы, функциональную мебель и геометричные формы.
Для нас минимализм - это философия и мировоззрение. Способ спастись от ускоряющегося темпа жизни, стремление создать незахламлённое светлое пространство, полное спокойствия и гармонии.
Наша команда оказывает полный спектр услуг, начиная от разработки подробного дизайн-проекта, заканчивая комплектацией и авторским сопровождением.
Мы создаём уникальные интерьеры в Москве и по всему миру.
- Услуги
- Дизайн-проект частных и общественных интерьеров; Комплектация; Авторский надзор; Дистанционное проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва; весь мир
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9268688984 echo-studio.ru