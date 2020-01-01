ECHO — это команда профессиональных дизайнеров и архитекторов.





Мы проектируем современные минималистичные интерьеры, используя натуральные материалы, функциональную мебель и геометричные формы.





Для нас минимализм - это философия и мировоззрение. Способ спастись от ускоряющегося темпа жизни, стремление создать незахламлённое светлое пространство, полное спокойствия и гармонии.





Наша команда оказывает полный спектр услуг, начиная от разработки подробного дизайн-проекта, заканчивая комплектацией и авторским сопровождением.





Мы создаём уникальные интерьеры в Москве и по всему миру.