Ольга Кучко / архитектурный дизайнер-практик / @okihome
Более 9 лет создаю только реализуемые проекты.
Интерьеры для жизни.
Удобные, красивые, практичные.
Без стереотипов и шаблонов проживаю каждый свой проект, как актеры проживают роли для максимального и совершенного результата.
Особая любовь в свободным планировкам
и организации пространства.
А еще я немножко волшебник. Но об этом подробнее в течение создания Вашего Дома Мечты!
- Услуги
- Планировочные решения
- 3D визуализация
- инженерный дизайн
- авторский надзор
- ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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121359 Москва
Россия
+7-9254112906