Ольга Кучко / архитектурный дизайнер-практик / @okihome

Более 9 лет создаю только реализуемые проекты.

Интерьеры для жизни.

Удобные, красивые, практичные.

Без стереотипов и шаблонов проживаю каждый свой проект, как актеры проживают роли для максимального и совершенного результата.

Особая любовь в свободным планировкам

и организации пространства.

А еще я немножко волшебник. Но об этом подробнее в течение создания Вашего Дома Мечты!



