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okihome
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кабинет в частном доме, okihome okihome Рабочий кабинет в стиле лофт
    Кабинет в частном доме, okihome okihome Рабочий кабинет в стиле лофт
    Кабинет в частном доме, okihome okihome Рабочий кабинет в стиле лофт
    +1
    Кабинет в частном доме
    Солнечный, okihome okihome Маленькие кухни
    Солнечный, okihome okihome Кухня в стиле минимализм
    Солнечный, okihome okihome Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Солнечный
    Филли, okihome okihome Гостиная в скандинавском стиле
    Филли, okihome okihome Гостиная в скандинавском стиле
    Филли, okihome okihome Гостиная в скандинавском стиле
    +9
    Филли

    Ольга Кучко / архитектурный дизайнер-практик / @okihome

    Более 9 лет создаю только реализуемые проекты.

    Интерьеры для жизни. 

    Удобные, красивые, практичные.

    Без стереотипов и шаблонов проживаю каждый свой проект, как актеры проживают роли для максимального и совершенного результата.

    Особая любовь в свободным планировкам 

    и организации пространства. 

    А еще я немножко волшебник. Но об этом подробнее в течение создания Вашего Дома Мечты!


    Услуги
    • Планировочные решения
    • 3D визуализация
    • инженерный дизайн
    • авторский надзор
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    121359 Москва
    Россия
    +7-9254112906
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