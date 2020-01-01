Мы предлагаем креативные и инновационные решения в сфере архитектуры и дизайна интерьера, воплощая в жизнь ваши самые смелые пожелания.

Не только по всей России, но и в Европе.

14 лет профессиональной работы

3500 европейских фабрик, в том числе 63 в Италии и Франции, которые лично посетили сотрудники нашей компании

европейских фабрик, в том числе 63 в Италии и Франции, которые лично посетили сотрудники нашей компании 122 продуманных дизайн-проекта

продуманных дизайн-проекта 18 800 квадратных метров, реализованных "под ключ"







