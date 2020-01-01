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SIO premium interior studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиная в стиле модерн
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Столовая комната в стиле модерн
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Кухня в стиле модерн
    +2
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 300 М²
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 145 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиная в стиле модерн Оранжевый
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 145 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Спальня в стиле модерн Бежевый
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 145 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Спальня в стиле модерн Бежевый
    +2
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СУББОТА», 145 М²
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиная в стиле модерн Бежевый
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиная в стиле модерн Бежевый
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ», 300 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Столовая комната в стиле модерн Бежевый
    +1
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ», 300 М²
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ДОЛИНА СЕТУНЬ», 230 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Кухни в эклектичном стиле Зеленый
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ДОЛИНА СЕТУНЬ», 230 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиные в эклектичном стиле
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ДОЛИНА СЕТУНЬ», 230 М², SIO premium interior studio SIO premium interior studio Гостиные в эклектичном стиле
    +3
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ДОЛИНА СЕТУНЬ», 230 М²

    Мы предлагаем креативные и инновационные решения в сфере архитектуры и дизайна интерьера, воплощая в жизнь ваши самые смелые пожелания.

    Не только по всей России, но и в Европе.

    • 14 лет профессиональной работы
    • 3500 европейских фабрик, в том числе 63 в Италии и Франции, которые лично посетили сотрудники нашей компании
    • 122 продуманных дизайн-проекта
    • 18 800 квадратных метров, реализованных "под ключ"



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование загородных домов
    • Комплектация
    • Текстильное оформление
    Регионы обслуживания
    • Moscow
    • London
    • Paris
    • Munich
    • Amsterdam
    • Barcelona
    • Москва
    Адрес
    Хлебный переулок, 8
    105120 Москва
    Россия
    +7-4953803773 sio.team
    Законное владение

    г. Москва, Хлебный переулок дом 8.

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