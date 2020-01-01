Мы предлагаем креативные и инновационные решения в сфере архитектуры и дизайна интерьера, воплощая в жизнь ваши самые смелые пожелания.
Не только по всей России, но и в Европе.
- 14 лет профессиональной работы
- 3500 европейских фабрик, в том числе 63 в Италии и Франции, которые лично посетили сотрудники нашей компании
- 122 продуманных дизайн-проекта
- 18 800 квадратных метров, реализованных "под ключ"
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Проектирование загородных домов
- Комплектация
- Текстильное оформление
- Регионы обслуживания
- Moscow
- London
- Paris
- Munich
- Amsterdam
- Barcelona
- Москва
- Адрес
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Хлебный переулок, 8
105120 Москва
Россия
+7-4953803773 sio.team
Законное владение
г. Москва, Хлебный переулок дом 8.