ТД Строй - организация, работающая в сфере строительного водопонижения далеко не первый год. Сегодня наша компания предлагает услуги по водоотведению любой категории сложности и для различных целей, таких как: откачка/перекачка воды, осушение грунта в пределах строительного объекта (колодцы, котлованы, траншеи), водопонижение иглофильтрами или полное устранение гидродавления на водоупорный слой, предотвращение разжижения водонасыщенных грунтов при устройстве фундаментов зданий и сооружений, при строительстве автодорог, организации подземных инженерных коммуникаций, паркинга и др. Также компания предлагает в аренду мотопомпы производительностью до 550 м3/час по выгодным ценам.