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ТД Строй
Строители Химки
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    • ТД Строй - организация, работающая в сфере строительного водопонижения далеко не первый год. Сегодня наша компания предлагает услуги по водоотведению любой категории сложности и для различных целей, таких как: откачка/перекачка воды, осушение грунта в пределах строительного объекта (колодцы, котлованы, траншеи), водопонижение иглофильтрами или полное устранение гидродавления на водоупорный слой, предотвращение разжижения водонасыщенных грунтов при устройстве фундаментов зданий и сооружений, при строительстве автодорог, организации подземных инженерных коммуникаций, паркинга и др. Также компания предлагает в аренду мотопомпы производительностью до 550 м3/час по выгодным ценам.

    Услуги
    • Строительное водопонижение
    • перекачка воды
    • откачка грунтовых вод
    • откачка сточных вод
    • откачка дренажных вод
    • осушение котлована
    • откачка воды из котлована
    Регионы обслуживания
    Химки
    Адрес
    141407 Химки
    Россия
    +7-4995530779 pompanasos.ru
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