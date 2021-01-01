Всем привет!
Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой и реализацией
общественных/приватных интерьеров.
Ознакомиться с работами моей студии можно на сайте
https://men-bureau.com/ru
либо на странице инстаграм
https://www.instagram.com/men.bureau/
По всем вопросам можете обращаться в личку, всем добра 🤗
Design of private spaces and public places
- We love what we do -
Working worldwide
Kyiv, Ukraine
- Услуги
- Перепланировка
- Дизайн интерьера
- Авторский надзор
- Комплектация
- Регионы обслуживания
- Мы работаем по всему миру
- Киев
- Москва
- Санкт-Петербург
- Львов
- Адрес
-
вулиця Січових Стрільців, 23A
01001 Киев
Украина
+380-939389895 men-bureau.com/ru