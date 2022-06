Всем привет!





Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой и реализацией

общественных/приватных интерьеров.





Ознакомиться с работами моей студии можно на сайте

https://men-bureau.com/ru





либо на странице инстаграм

https://www.instagram.com/men.bureau/





По всем вопросам можете обращаться в личку, всем добра 🤗





















Design of private spaces and public places

- We love what we do -

Working worldwide

Kyiv, Ukraine

men-bureau.com