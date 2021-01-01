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Men Bureau
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • RYB apartment, Men Bureau Men Bureau Гардеробная в стиле минимализм
    RYB apartment, Men Bureau Men Bureau Гостиная в стиле минимализм
    RYB apartment, Men Bureau Men Bureau Лестницы
    +14
    RYB apartment
    House in Winchester, Men Bureau Men Bureau Кухня в стиле минимализм
    House in Winchester, Men Bureau Men Bureau Кухня в стиле минимализм
    House in Winchester, Men Bureau Men Bureau Ванная комната в стиле минимализм
    +5
    House in Winchester
    WS House, Men Bureau Men Bureau Гостиная в стиле минимализм
    WS House, Men Bureau Men Bureau Гостиная в стиле минимализм
    WS House, Men Bureau Men Bureau Гостиная в стиле модерн
    +16
    WS House
    JP Residence, Men Bureau Men Bureau Гараж в стиле минимализм
    JP Residence, Men Bureau Men Bureau Гостиная в стиле минимализм
    JP Residence, Men Bureau Men Bureau Кухня в стиле минимализм
    +11
    JP Residence

    Всем привет!


    Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой и реализацией 

    общественных/приватных интерьеров.


    Ознакомиться с работами моей студии можно на сайте

    https://men-bureau.com/ru


    либо на странице инстаграм

    https://www.instagram.com/men.bureau/ 


    По всем вопросам можете обращаться в личку, всем добра 🤗






    Design of private spaces and public places

    - We love what we do -

    Working worldwide

    Kyiv, Ukraine

    men-bureau.com


    Услуги
    • Перепланировка
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Мы работаем по всему миру
    • Киев
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Львов
    Адрес
    вулиця Січових Стрільців, 23A
    01001 Киев
    Украина
    +380-939389895 men-bureau.com/ru
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