Envo Studio - cтудия
дизайна интерьера в Москве с опытом работы более 8 лет.
Создаем не просто “красивую картинку” вашего интерьера, а делаем
каждый уголок удобным и практичным
для жизни.
Создали более 120+ уникальных дизайн - проектов
Сотрудничаем с известными брендами и экономим до 25% на стройматериалах
Комплектуем отделочные материалы без перерасхода
Можем сократить ваше участие в стройке до 25 минут в день
Консультируем онлайн и офлайн бесплатно
У нас вы можете заказать как комплекс услуг, так и каждую по отдельности:
- Разработка стилистической концепции
- Планировочные решения
- 3D визуализация
- Технические чертежи
- Расчет и закупка материалов
- Авторский надзор
- Строительные и отделочные работы
- Помощь в приемке квартир у застройщика
Закажите комплексный пакет услуг прямо сейчас и получите
«авторский надзор» бесплатно + скидку 20% на все услуги.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, стр.9
140980 Москва
Россия
+7-9256437135 envodesign.ru