Envo Studio - cтудия

дизайна интерьера в Москве с опытом работы более 8 лет.

Создаем не просто “красивую картинку” вашего интерьера, а делаем

каждый уголок удобным и практичным

для жизни.









Создали более 120+ уникальных дизайн - проектов

Сотрудничаем с известными брендами и экономим до 25% на стройматериалах

Комплектуем отделочные материалы без перерасхода

Можем сократить ваше участие в стройке до 25 минут в день

Консультируем онлайн и офлайн бесплатно





У нас вы можете заказать как комплекс услуг, так и каждую по отдельности:

Разработка стилистической концепции

Планировочные решения

3D визуализация

Технические чертежи

Расчет и закупка материалов

Авторский надзор

Строительные и отделочные работы

Помощь в приемке квартир у застройщика





Закажите комплексный пакет услуг прямо сейчас и получите

«авторский надзор» бесплатно + скидку 20% на все услуги.



