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Envo Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Летний сад 63 м2, Envo Design Envo Design Гостиная в классическом стиле
    ЖК Летний сад 63 м2, Envo Design Envo Design Гостиная в классическом стиле
    ЖК Летний сад 63 м2, Envo Design Envo Design Встроенные кухни
    +9
    ЖК Летний сад 63 м2
    Жилой комплекс НЕБО, Envo Design Envo Design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Жилой комплекс НЕБО, Envo Design Envo Design Гостиная в стиле минимализм
    Жилой комплекс НЕБО, Envo Design Envo Design Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Жилой комплекс НЕБО
    Фото проектов, Envo Design Envo Design Спальня в классическом стиле Бежевый
    Фото проектов, Envo Design Envo Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Фото проектов, Envo Design Envo Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +4
    Фото проектов

    Envo Studio - cтудия

    дизайна интерьера в Москве с опытом работы более 8 лет.

    Создаем не просто “красивую картинку” вашего интерьера, а делаем

    каждый уголок удобным и практичным

    для жизни. 



    Создали более 120+ уникальных дизайн - проектов

    Сотрудничаем с известными брендами и экономим до 25% на стройматериалах

    Комплектуем отделочные материалы без перерасхода 

    Можем сократить ваше участие в стройке до 25 минут в день

    Консультируем онлайн и офлайн бесплатно


    У нас вы можете заказать как комплекс услуг, так и каждую по отдельности: 

    • Разработка стилистической концепции
    • Планировочные решения
    • 3D визуализация
    • Технические чертежи
    • Расчет и закупка материалов
    • Авторский надзор
    • Строительные и отделочные работы
    • Помощь в приемке квартир у застройщика


    Закажите комплексный пакет услуг прямо сейчас и получите

    «авторский надзор» бесплатно + скидку 20% на все услуги.


    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, стр.9
    140980 Москва
    Россия
    +7-9256437135 envodesign.ru

    Отзыв

    Ольга Величко Ольга Величко
    Все супер! При дизайн-проекте и ремонте были учтены пожелания каждого члена семьи, и несмотря на наши с мужем разногласия по поводу планировки Виктория смогла найти компромисс и сделать комфортно для каждого. Отдельное спасибо за холодильник в ванной для косметики и крутое решение с раздвижными дверями на кухне)) Мы довольны и счастливы в своем уютном лофте)
    10 месяцев назад
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