Компания «Профкомплект» — крупный сервисный металлоцентр на Северо-Западе РФ.
Специализация - изготовления и поставки кровельных материалов, а также
промышленных, строительных полуфабрикатов, сопутствующих изделий.
Компания «Профкомплект» обеспечивает самый полный процесс движения
листового металлопроката —начиная от прямой поставки с металлургических
комбинатов, его последующей переработки, до окончательной доставки потребителю.
Компания "Профкомплект" производит и поставляет:
- крепежи (саморезы);
- водостоки;
- листы, рулоны (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием);
- металлочерепицу;
- профнастил (оцинкованный, с полимерным покрытием);
- сайдинг;
- элементы кровли;
- шрипс (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием).
Осуществляет услуги:
- перемотки рулонов;
- прокатку профнастила;
- резку;
- упаковку;
- доставку.
Доставка заказа собственным специализированным автопарком до строительного
объекта, торговой базы, частного домовладения клиента.
Профкомплект - комплексные решения по разумной цене!
- Услуги
- производство и поставка
- металл
- металлоцентр
- профкомплект
- металлочерепица
- профнастил
- профлист
- сайдинг
- рулонный лист
- строительные материалы
- кровельные материалы
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
ул. Тосина, 12 лит А
192007 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124904800 www.profkomplekt.ru
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тосина, 12 лит А