Компания «Профкомплект» — крупный сервисный металлоцентр на Северо-Западе РФ.

Специализация - изготовления и поставки кровельных материалов, а также

промышленных, строительных полуфабрикатов, сопутствующих изделий.





Компания «Профкомплект» обеспечивает самый полный процесс движения

листового металлопроката —начиная от прямой поставки с металлургических

комбинатов, его последующей переработки, до окончательной доставки потребителю.

Компания "Профкомплект" производит и поставляет:

- крепежи (саморезы);

- водостоки;

- листы, рулоны (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием);

- металлочерепицу;

- профнастил (оцинкованный, с полимерным покрытием);

- сайдинг;

- элементы кровли;

- шрипс (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием).





Осуществляет услуги:

- перемотки рулонов;

- прокатку профнастила;

- резку;

- упаковку;

- доставку.





Доставка заказа собственным специализированным автопарком до строительного

объекта, торговой базы, частного домовладения клиента.





Профкомплект - комплексные решения по разумной цене!