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Профкомплект
Строительные материалы Санкт-Петербург
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Проекты

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    Профкомплект
    Кровля , Профкомплект Профкомплект
    Кровля
    Профнастил, Профкомплект Профкомплект
    Профнастил, Профкомплект Профкомплект
    Профнастил
    Металлочерепица, Профкомплект Профкомплект
    Металлочерепица, Профкомплект Профкомплект
    Металлочерепица

    Компания «Профкомплект» — крупный сервисный металлоцентр на Северо-Западе РФ.

    Специализация - изготовления и поставки кровельных материалов, а также

    промышленных, строительных полуфабрикатов, сопутствующих изделий.


    Компания «Профкомплект» обеспечивает самый полный процесс движения

    листового металлопроката —начиная от прямой поставки с металлургических

    комбинатов, его последующей переработки, до окончательной доставки потребителю.

    Компания "Профкомплект" производит и поставляет:

    - крепежи (саморезы);

    - водостоки;

    - листы, рулоны (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием);

    - металлочерепицу;

    - профнастил (оцинкованный, с полимерным покрытием);

    - сайдинг;

    - элементы кровли;

    - шрипс (х/к, оцинкованный, с полимерным покрытием).


    Осуществляет услуги:

    - перемотки рулонов;

    - прокатку профнастила;

    - резку;

    - упаковку;

    - доставку.


    Доставка заказа собственным специализированным автопарком до строительного

    объекта, торговой базы, частного домовладения клиента.


    Профкомплект - комплексные решения по разумной цене!

    Услуги
    • производство и поставка
    • металл
    • металлоцентр
    • профкомплект
    • металлочерепица
    • профнастил
    • профлист
    • сайдинг
    • рулонный лист
    • строительные материалы
    • кровельные материалы
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Тосина, 12 лит А
    192007 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124904800 www.profkomplekt.ru
    Законное владение

    Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тосина, 12 лит А

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