Юристы «Иджис» занимаются профессиональным сопровождением банкротства — на любом этапе процедуры и «под ключ».
С нами можно связаться любым удобным способом. Удаленное банкротство — это надежный и эффективный способ взаимодействия с клиентами.
Статистика успешно завершенных дел в «Иджис» доказывает его эффективность.
Компания ИДЖИС специализируется на банкротствах физических лиц с момента принятия Законодателем соответствующих поправок в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)",
касающихся банкротства граждан. К слову, до недавнего времени возможность списать свои долги имелась только у различных фирм и индивидуальных предпринимателей, что, согласитесь, было совсем несправедливо.
Так, специалисты нашей компании долгое время занимались оформлением банкротств именно этой категории должников, но теперь мы предлагаем наш опыт и знания ведения дел о банкротстве простым гражданам.
- Услуги
- банкротство физических лиц
- списание долгов физических лиц
- банкротство услуга
- кредит рефинансирование
- физ лицо банкротство
- Регионы обслуживания
- Кемерово
- Адрес
-
пр. Ленина, 33/2, офис 403
650000 Кемерово
Россия
+7-8007079863 иджис.рф