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Иджис Банкротство физических лиц
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    • Юристы «Иджис» занимаются профессиональным сопровождением банкротства — на любом этапе процедуры и «под ключ». 


    С нами можно связаться любым удобным способом. Удаленное банкротство — это надежный и эффективный способ взаимодействия с клиентами. 

    Статистика успешно завершенных дел в «Иджис» доказывает его эффективность.

    Компания ИДЖИС специализируется на банкротствах физических лиц с момента принятия Законодателем соответствующих поправок в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", 

    касающихся банкротства граждан. К слову, до недавнего времени возможность списать свои долги имелась только у различных фирм и индивидуальных предпринимателей, что, согласитесь, было совсем несправедливо. 

    Так, специалисты нашей компании долгое время занимались оформлением банкротств именно этой категории должников, но теперь мы предлагаем наш опыт и знания ведения дел о банкротстве простым гражданам.


    Услуги
    • банкротство физических лиц
    • списание долгов физических лиц
    • банкротство услуга
    • кредит рефинансирование
    • физ лицо банкротство
    Регионы обслуживания
    Кемерово
    Адрес
    пр. Ленина, 33/2, офис 403
    650000 Кемерово
    Россия
    +7-8007079863 иджис.рф
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