Юристы «Иджис» занимаются профессиональным сопровождением банкротства — на любом этапе процедуры и «под ключ».





С нами можно связаться любым удобным способом. Удаленное банкротство — это надежный и эффективный способ взаимодействия с клиентами.

Статистика успешно завершенных дел в «Иджис» доказывает его эффективность.

Компания ИДЖИС специализируется на банкротствах физических лиц с момента принятия Законодателем соответствующих поправок в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)",

касающихся банкротства граждан. К слову, до недавнего времени возможность списать свои долги имелась только у различных фирм и индивидуальных предпринимателей, что, согласитесь, было совсем несправедливо.

Так, специалисты нашей компании долгое время занимались оформлением банкротств именно этой категории должников, но теперь мы предлагаем наш опыт и знания ведения дел о банкротстве простым гражданам.



