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Дизайн бюро интерьеров Plastilin
Дизайнеры интерьера Москва
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    О студии: Свобода самовыражения через свободное пространство. Гармония, индивидуальность и стиль будут окружать Вас в авторских интерьерах и экстерьерах, созданных командой нашего бюро P L A S T I L I N. Услуги: Наше дизайн бюро PLASTILIN предлагает полный спектр услуг по проектированию и дизайну, начиная от разработки идеи до воплощения вашего неповторимого интерьера. У нас Вы можете заказать как отдельные услуги по вашему выбору, так и авторский проект под ключ, включающий подбор и закупку мебели, декорирование, сопровождение и надзор, а также содействие в подборе строительной бригады. Мы с Вами на связи на всех этапах реализации вашего проекта.
    Услуги
    Дизайн интерьеров и Архитектурное бюро
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Дубравная, д. 44 (только по предварительной записи)
    125368 Москва
    Россия
    +7-4957926954 pburo.su
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