БРАВО» – это самостоятельное независимое предприятие. Это позволяет нам представлять на рынке России именно те товары,

которые действительно востребованы и интересны для компаний, частных лиц, профессионально занимающихся декорированием с применением воздушных шаров,

а также для компаний, занимающихся розничной и оптовой продажей воздушных шаров, карнавальной продукции, товаров для праздников, упаковки для подарков и цветов.

Всемирно признанный брэнд воздушных шаров «Sempertex» Колумбия не был известен отечественным покупателям до того момента, пока наша компания

не представила его в максимальном ассортименте фото.



