БРАВО» – это самостоятельное независимое предприятие. Это позволяет нам представлять на рынке России именно те товары,
которые действительно востребованы и интересны для компаний, частных лиц, профессионально занимающихся декорированием с применением воздушных шаров,
а также для компаний, занимающихся розничной и оптовой продажей воздушных шаров, карнавальной продукции, товаров для праздников, упаковки для подарков и цветов.
Всемирно признанный брэнд воздушных шаров «Sempertex» Колумбия не был известен отечественным покупателям до того момента, пока наша компания
не представила его в максимальном ассортименте фото.
- Услуги
- воздушные шары оптом
- купить воздушные шары
- одноразовая посуда оптом
- карнавальная продукция оптом
- новогодняя продукция
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Адрес
-
ул. Каслинская, д. 5 стр 1
454084 Челябинск
Россия
+7-3512004085 brav-o.ru