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Браво Челябинск воздушные шары оптом
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    • БРАВО» – это самостоятельное независимое предприятие. Это позволяет нам представлять на рынке России именно те товары, 

    которые действительно востребованы и интересны для компаний, частных лиц, профессионально занимающихся декорированием с применением воздушных шаров, 

    а также для компаний, занимающихся розничной и оптовой продажей воздушных шаров, карнавальной продукции, товаров для праздников, упаковки для подарков и цветов. 

    Всемирно признанный брэнд воздушных шаров «Sempertex» Колумбия не был известен отечественным покупателям до того момента, пока наша компания 

    не представила его в максимальном ассортименте фото.


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    • одноразовая посуда оптом
    • карнавальная продукция оптом
    • новогодняя продукция
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Адрес
    ул. Каслинская, д. 5 стр 1
    454084 Челябинск
    Россия
    +7-3512004085 brav-o.ru
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