Компания КЛОП-ТАРАКАНОВИЧ занимается тем, что помогает вывести клопов, муравьев, тараканов и других насекомых.
Их наличие в помещении не только создает определенный дискомфорт, но и может нести угрозу для здоровья людей.
Все препараты, направленные на уничтожение клопов, соответствуют сертификатам качества.
Вещества, которыми пользуются наши сотрудники, не нанесут никакого вреда одежде или мебели.
- Услуги
- уничтожение клопов
- уничтожение тараканов
- уничтожение блох
- дезинсекция
- дератизация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Серебристый бульвар д.12 к.1
197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129549530 klop-tarakanovich.ru