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Клоп-Тараканович Уничтожение клопов, тараканов
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    • Компания КЛОП-ТАРАКАНОВИЧ занимается тем, что помогает вывести клопов, муравьев, тараканов и других насекомых. 


    Их наличие в помещении не только создает определенный дискомфорт, но и может нести угрозу для здоровья людей. 

    Все препараты, направленные на уничтожение клопов, соответствуют сертификатам качества. 

    Вещества, которыми пользуются наши сотрудники, не нанесут никакого вреда одежде или мебели.

    Услуги
    • уничтожение клопов
    • уничтожение тараканов
    • уничтожение блох
    • дезинсекция
    • дератизация
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Серебристый бульвар д.12 к.1
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129549530 klop-tarakanovich.ru
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