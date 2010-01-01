Со мной вам будет комфортно.
- Предоставляю прозрачный договор
- Веду удобное согласование этапов работ
- Веду весь цикл работ, включая комплектацию и стройку
- Работаю с профессиональной строительной бригадой и проверенными надежными партнерами
- Вы получите функциональный интерьер в авторском стиле в согласованном бюджете.
Обо мне: окончила РУДН, кафедру архитектуры в 2010 году. Прошла стажировку в МШД и Рад. С 2012 года веду профессиональную деятельность.
- Услуги
- дизайн-проект
- комплектация
- авторский надзор
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Россия
- Адрес
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121151 Москва
Россия
+7-9772807877