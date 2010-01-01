Со мной вам будет комфортно.

Предоставляю прозрачный договор

Веду удобное согласование этапов работ

Веду весь цикл работ, включая комплектацию и стройку

Работаю с профессиональной строительной бригадой и проверенными надежными партнерами

Вы получите функциональный интерьер в авторском стиле в согласованном бюджете.





Обо мне: окончила РУДН, кафедру архитектуры в 2010 году. Прошла стажировку в МШД и Рад. С 2012 года веду профессиональную деятельность.