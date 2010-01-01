Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ирина Маркова дизайнер интерьеров
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • интерьерные коллажи , Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров ГостинаяДиваны и кресла Натуральное волокно Белый
    интерьерные коллажи , Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров Спальная комната Кровати и изголовья Хлопок Белый
    интерьерные коллажи , Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Оранжевый
    +3
    интерьерные коллажи
    Квартира в ЖК"Высокая нота", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в ЖК"Высокая нота", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в ЖК"Высокая нота", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    +3
    Квартира в ЖК"Высокая нота"
    Квартира в Малосвятительском переулке, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в Малосвятительском переулке, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в Малосвятительском переулке, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в Малосвятительском переулке
    Стоматологическая клиника, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Стоматологическая клиника, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Стоматологическая клиника, Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    +11
    Стоматологическая клиника
    Квартира в ЖК"Да Винчи", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров Спальня в эклектичном стиле Оранжевый
    Квартира в ЖК"Да Винчи", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    Квартира в ЖК"Да Винчи", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров
    +11
    Квартира в ЖК"Да Винчи"
    квартира в ЖК "Гусарская баллада", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ванная комната в эклектичном стиле Мрамор Бежевый
    квартира в ЖК "Гусарская баллада", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Бежевый
    квартира в ЖК "Гусарская баллада", Ирина Маркова дизайнер интерьеров Ирина Маркова дизайнер интерьеров Гостиные в эклектичном стиле
    квартира в ЖК "Гусарская баллада"

    Со мной вам будет комфортно.

    • Предоставляю прозрачный договор
    • Веду удобное согласование этапов работ
    • Веду весь цикл работ, включая комплектацию и стройку
    • Работаю с профессиональной строительной бригадой и проверенными надежными партнерами
    • Вы получите функциональный интерьер в авторском стиле в согласованном бюджете.


    Обо мне: окончила РУДН, кафедру архитектуры в 2010 году. Прошла стажировку в МШД и Рад. С 2012 года веду профессиональную деятельность.

    Услуги
    • дизайн-проект
    • комплектация
    • авторский надзор
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Россия
    Адрес
    121151 Москва
    Россия
    +7-9772807877
      Add SEO element