Компания «СТИЛОР» предлагает купить металлопрокат. Большой выбор изделий нержавеющего, оцинкованного и черного проката.
Наша компания предлагает купить металлопрокат, который дает возможность возводить любые конструкции, несмотря на сложность.
Компания «СТИЛОР» предлагает клиентам три главных типа:
● листы – ими пользуются тогда, когда нужно создать кузов автомобиля, изготовить крышу или забор;
● трубы – подходят для того, чтобы армировать или изолировать электрические провода, также используются для транспортировки разных сред;
● сортовой прокат – в эту категорию товаров входят уголки и профили, которые используются в производстве разноплановых деталей.
Ассортимент нашей компании велик и разнообразен. Это объясняется популярностью и постоянным не спадающим спросом на металлопрокат. Часто наши клиенты решают купить металлопрокат в СПб для того, чтобы использовать его в машиностроении или строительстве.
- Услуги
- металлопрокат
- Черный металлопрокат
- нержавеющий металл
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- рубка металла
- Резка металла
- Цинкование металла
- Изоляция труб
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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переулок Челиева 7а литер А
193230 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126431515 stlr.su