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Стилор металлопрокат
Строительные материалы Санкт-Петербург
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    • Компания «СТИЛОР» предлагает купить металлопрокат. Большой выбор изделий нержавеющего, оцинкованного и черного проката.


    Наша компания предлагает купить металлопрокат, который дает возможность возводить любые конструкции, несмотря на сложность.

    Компания «СТИЛОР» предлагает клиентам три главных типа:

    ●     листы – ими пользуются тогда, когда нужно создать кузов автомобиля, изготовить крышу или забор;

    ●     трубы – подходят для того, чтобы армировать или изолировать электрические провода, также используются для транспортировки разных сред;

    ●     сортовой прокат – в эту категорию товаров входят уголки и профили, которые используются в производстве разноплановых деталей.

    Ассортимент нашей компании велик и разнообразен. Это объясняется популярностью и постоянным не спадающим спросом на металлопрокат. Часто наши клиенты решают купить металлопрокат в СПб для того, чтобы использовать его в машиностроении или строительстве.


    Услуги
    • металлопрокат
    • Черный металлопрокат
    • нержавеющий металл
    • материалы всп
    • рубка металла
    • Резка металла
    • Цинкование металла
    • Изоляция труб
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    переулок Челиева 7а литер А
    193230 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126431515 stlr.su
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